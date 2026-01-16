< sekcia Regióny
OPATRNE: Staré Mesto upozorňuje na padajúci sneh a ľad zo striech
Mestská časť zároveň žiada vlastníkov a správcov nehnuteľností, aby skontrolovali stav šikmých striech a prípadne zabezpečili bezpečné odstránenie ľadu.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Bratislavské Staré Mesto upozorňuje na pretrvávajúci padajúci ľad a sneh zo striech budov, ktorý sa z nich uvoľňuje v dôsledku oteplenia. Odporúča byť obozretný a neprekračovať zábrany, ak je časť chodníka ohradená. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.
„Ak je časť chodníka dočasne ohradená, neprekračujte zábrany a zvoľte bezpečnejšiu trasu. Riziko hrozí aj tam, kde ohradenie ešte nie je, buďte preto obozretní najmä v úzkych uliciach a pri historických budovách,“ zdôrazňuje samospráva.
Mestská časť zároveň žiada vlastníkov a správcov nehnuteľností, aby skontrolovali stav šikmých striech a prípadne zabezpečili bezpečné odstránenie ľadu.
„Ak je časť chodníka dočasne ohradená, neprekračujte zábrany a zvoľte bezpečnejšiu trasu. Riziko hrozí aj tam, kde ohradenie ešte nie je, buďte preto obozretní najmä v úzkych uliciach a pri historických budovách,“ zdôrazňuje samospráva.
Mestská časť zároveň žiada vlastníkov a správcov nehnuteľností, aby skontrolovali stav šikmých striech a prípadne zabezpečili bezpečné odstránenie ľadu.