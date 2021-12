Staré Mesto uzatvorí od 20. decembra do 7. januára materské školy

Bratislava 1. decembra (TASR) - Bratislavská mestská časť Staré Mesto uzatvorí od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022 všetkých 19 materských škôl vo svojej pôsobnosti. Dôvodom je zhoršujúca sa pandemická situácia. V stredu to oznámila staromestská starostka Zuzana Aufrichtová.



Samospráva zároveň reaguje aj na ministerstvo školstva, ktoré rozhodlo o skoršom začiatku vianočných prázdnin na základných a stredných školách. Trvať budú taktiež od 20. decembra do 7. januára.



"Staré Mesto je zriaďovateľom 19 materských škôl. K dnešnému dňu sú štyri škôlky zatvorené. V ostatných sa riadime školským COVID automatom," priblížila starostka. V triedach, kde sú zaočkované deti proti ochoreniu COVID-19, je podľa nej lepšia situácia.