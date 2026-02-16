< sekcia Regióny
Staré Mesto vyhlási aj tento rok výzvu participatívneho rozpočtu
Témou druhého ročníka bude opäť verejný priestor a životné prostredie.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Bratislavské Staré Mesto vyhlási aj tento rok výzvu participatívneho rozpočtu. Otvorená bude od 1. do 31. marca. Témou je verejný priestor a životné prostredie. Alokovaných je, rovnako ako vlani, 100.000 eur. Výzvu druhého ročníka participatívneho rozpočtu schválili minulý týždeň miestni poslanci.
„Tak, ako v prvom ročníku, aj tento rok bude na participatívny rozpočet vyčlenených 100.000 eur. Mestská časť tak pokračuje v záväzku vyčleňovať konkrétnu časť rozpočtu na projekty, o ktorých priamo rozhodujú obyvatelia,“ uviedol pre TASR starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Témou druhého ročníka bude opäť verejný priestor a životné prostredie. K tomuto rozhodnutiu mestská časť pristúpila podľa neho aj na základe skúsenosti z prvého ročníka, v ktorom prijali 40 návrhov práve z tejto oblasti. Podľa starostu sa ukázalo, že ide o tému, v ktorej majú obyvatelia množstvo konkrétnych podnetov a nápadov.
Samospráva víta najmä také návrhy, ktoré zlepšujú konkrétne verejné priestory - parky, námestia, ulice, oddychové zóny, detské a športové ihriská, mestský mobiliár, zeleň či otvorené školské dvory. Podporené však môžu byť aj projekty, ktoré skvalitňujú životné prostredie. Zber návrhov bude prebiehať v marci, následne bude posudzovaná ich realizovateľnosť naprieč dotknutými oddeleniami miestneho úradu. Za vybrané projekty by mala verejnosť hlasovať v septembri.
Prvý ročník participatívneho rozpočtu hodnotí starosta ako veľmi úspešný, výrazný záujem bol nielen o podávanie návrhov, ale aj o samotné hlasovanie. „Participatívny rozpočet nám potvrdil, že obyvatelia majú chuť zapájať sa do rozhodovania o verejných zdrojoch a prinášať konkrétne riešenia pre svoje okolie,“ poznamenal Vagač.
V prvom ročníku prijali 40 návrhov od obyvateľov. Spolu s navrhovateľmi sa mestskej časti podarilo 16 z nich dopracovať do realizovateľnej podoby, aby mohli postúpiť do verejného hlasovania. Z verejného hlasovania vzišlo šesť víťazných projektov, ktoré budú realizované v tomto kalendárnom roku.
„Tak, ako v prvom ročníku, aj tento rok bude na participatívny rozpočet vyčlenených 100.000 eur. Mestská časť tak pokračuje v záväzku vyčleňovať konkrétnu časť rozpočtu na projekty, o ktorých priamo rozhodujú obyvatelia,“ uviedol pre TASR starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Témou druhého ročníka bude opäť verejný priestor a životné prostredie. K tomuto rozhodnutiu mestská časť pristúpila podľa neho aj na základe skúsenosti z prvého ročníka, v ktorom prijali 40 návrhov práve z tejto oblasti. Podľa starostu sa ukázalo, že ide o tému, v ktorej majú obyvatelia množstvo konkrétnych podnetov a nápadov.
Samospráva víta najmä také návrhy, ktoré zlepšujú konkrétne verejné priestory - parky, námestia, ulice, oddychové zóny, detské a športové ihriská, mestský mobiliár, zeleň či otvorené školské dvory. Podporené však môžu byť aj projekty, ktoré skvalitňujú životné prostredie. Zber návrhov bude prebiehať v marci, následne bude posudzovaná ich realizovateľnosť naprieč dotknutými oddeleniami miestneho úradu. Za vybrané projekty by mala verejnosť hlasovať v septembri.
Prvý ročník participatívneho rozpočtu hodnotí starosta ako veľmi úspešný, výrazný záujem bol nielen o podávanie návrhov, ale aj o samotné hlasovanie. „Participatívny rozpočet nám potvrdil, že obyvatelia majú chuť zapájať sa do rozhodovania o verejných zdrojoch a prinášať konkrétne riešenia pre svoje okolie,“ poznamenal Vagač.
V prvom ročníku prijali 40 návrhov od obyvateľov. Spolu s navrhovateľmi sa mestskej časti podarilo 16 z nich dopracovať do realizovateľnej podoby, aby mohli postúpiť do verejného hlasovania. Z verejného hlasovania vzišlo šesť víťazných projektov, ktoré budú realizované v tomto kalendárnom roku.