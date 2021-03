Staré Mesto vyhlási ďalšiu súťaž na prenájom Propelleru

Bratislava 30. marca (TASR) - Bratislavské Staré Mesto vyhlási ďalšiu verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov budovy kaviarne Propeller na Rázusovom nábreží. Priestory prenajme mestská časť na dobu neurčitú na účel kaviarne a občerstvenia, kultúrne a komunitné aktivity, pričom nájomca musí akceptovať ďalšie podmienky využitia priestorov. Rozhodli o tom v utorok staromestskí miestni poslanci.



"Nájomca je povinný akceptovať, že mestská časť bude realizovať v objekte Propeller kultúrne a spoločenské aktivity s možnosťou spolupráce s chránenými dielňami s ambíciou realizovať tieto aktivity na dennej báze," uvádza sa v predloženom materiáli. Okrem účelu nájmu je povinný rešpektovať aj funkčný štýl 30. rokov, v duchu ktorého bol objekt vlani zrekonštruovaný a zariadený. Nájomca môže v priestoroch uskutočňovať aj aktivity kultúrneho a spoločenského charakteru, každá však podlieha schváleniu zo strany mestskej časti.



Súťažné podklady budú zverejnené na webovej stránke mestskej časti, získať ich budú môcť záujemcovia aj osobne v podateľni miestneho úradu, a to od 12. apríla do 4. júna. Zverejnenie výsledkov sa predpokladá do 16. júna. Minimálna výška nájomného je stanovená na 12 eur za štvorcový meter na mesiac, nájom sa má uzatvoriť na dobu neurčitú. Mestská časť si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž.



V roku 2019 sa Propeller stal novým kultúrnym a spoločenským centrom Starého Mesta. V jeho priestoroch prevádzkovala mestská časť kaviareň, v priestoroch sa zároveň starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová pravidelne stretávala s občanmi. Počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu sa Propeller zmenil na "vývarovňu" cenovo výhodných obedov pre seniorov. V tretej etape projektu sa objekt prenajímal spôsobom dočasného prenájmu. V súčasnosti je Propeller využívaný ako mobilné odberové miesto (MOM) na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.



V prípade Propelleru nejde o prvú verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov, viaceré boli v minulosti zrušené.