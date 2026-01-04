< sekcia Regióny
Staré Mesto vyhlási novú dotačnú výzvu, zameria sa aj na grafity
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Bratislavské Staré Mesto vyhlási novú dotačnú výzvu na podporu verejnoprospešných projektov v oblasti kultúry, sociálnej starostlivosti, vzdelávania a športu či životného prostredia. Pribudne zároveň nový, špeciálny typ výzvy pre finančnú podporu pri odstraňovaní nelegálnych grafitov. TASR o tom informovala hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.
„V dotačnej výzve budú podporené projekty, ktoré majú prínos pre miestne komunity a reagujú na aktuálne spoločenské a environmentálne výzvy,“ skonštatovala Gubková.
Má ísť najmä o iniciatívy, ktoré prepájajú generácie a posilňujú komunitný život, zlepšujú dostupnosť sociálnych služieb či podporujú dôstojné starnutie. Rovnako tak tie, ktoré rozvíjajú kultúrny a voľnočasový život všetkých vekových skupín, prispievajú k starostlivosti o zeleň, biodiverzitu či kvalitnejšie a inkluzívnejšie vzdelávanie.
O dotáciu sa budú môcť uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi či spoločenstvá vlastníkov bytov. Na výzvu je vyčlenených 100.000 eur, maximálna výška podpory na jeden projekt je 5000 eur. Žiadosti bude možné podávať od 8. do 30. januára, výsledky výzvy budú zverejnené 2. apríla.
V rovnakom termíne bude vyhlásená aj dotačná výzva na odstraňovanie nelegálnych grafitov z fasád budov, ktoré nie sú v správe mestskej časti. Žiadosti bude možné podávať do 27. februára. V rámci výzvy je alokovaných 10.000 eur, maximálna výška dotácie na jeden projekt je 2500 eur. O dotáciu sa môžu uchádzať tie isté subjekty ako v prípade bežných dotácií.
