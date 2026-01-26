< sekcia Regióny
Staré Mesto vyhlásilo obstarávanie na obnovu Hviezdoslavovho námestia
Celková predpokladaná hodnota investície je 672.128 eura bez DPH, na financovanie využijú eurofondy.
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá zhotoviteľa, respektíve zhotoviteľov revitalizácie Hviezdoslavovho námestia. Oznam o vyhlásení verejného obstarávania zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Cieľom je komplexná obnova verejného priestoru s dôrazom na zlepšenie ekologickej stability, adaptáciu na zmenu klímy, obnovu historického mobiliára a zvýšenie kvality pobytového priestoru v centrálnej mestskej zóne,“ oznámil vo vyhlásení obstarávateľ.
Celková predpokladaná hodnota investície je 672.128 eura bez DPH, na financovanie využijú eurofondy. Predmet zákazky je zároveň rozdelený do viacero častí - Krajinná architektúra, Mobiliár, Zavlažovací systém a Prekoreňovacie bunky.
Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 25. februára.
