Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Regióny

Staré Mesto vyhlásilo obstarávanie na obnovu Hviezdoslavovho námestia

.
Hviezdoslavovo námestie, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Celková predpokladaná hodnota investície je 672.128 eura bez DPH, na financovanie využijú eurofondy.

Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá zhotoviteľa, respektíve zhotoviteľov revitalizácie Hviezdoslavovho námestia. Oznam o vyhlásení verejného obstarávania zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Cieľom je komplexná obnova verejného priestoru s dôrazom na zlepšenie ekologickej stability, adaptáciu na zmenu klímy, obnovu historického mobiliára a zvýšenie kvality pobytového priestoru v centrálnej mestskej zóne,“ oznámil vo vyhlásení obstarávateľ.

Celková predpokladaná hodnota investície je 672.128 eura bez DPH, na financovanie využijú eurofondy. Predmet zákazky je zároveň rozdelený do viacero častí - Krajinná architektúra, Mobiliár, Zavlažovací systém a Prekoreňovacie bunky.

Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 25. februára.
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

Týždenník: Najspoľahlivejší koaličný partner