Bratislavské Staré Mesto využije pre odberné miesta aj autobusy

Bratislava 26. októbra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto využije pri zriaďovaní odberných miest na celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 aj autobusy či kancelárske kontajnery. Potvrdila to starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová na sociálnej sieti s tým, že zverejnenie prvých finálnych informácií k testovaniu plánuje staromestská samospráva oznámiť v utorok (27. 10.).



"Špecifické informácie pre obyvateľov Starého Mesta budeme distribuovať prostredníctvom mobilnej aplikácie," uviedla starostka. Aplikácia Som Staré Mesto bude napríklad upozorňovať na vyťaženosť jednotlivých odberných miest. Starostka priznala, že úloha zabezpečiť celoplošné testovanie v Starom Meste, ktoré má 40.000 obyvateľov, je na hrane zvládnuteľnosti. Centrálna bratislavská mestská časť má 34 volebných okrskov.



"Pôvodne povolená možnosť zlučovania volebných okrskov do jedného odberného miesta bola neskôr armádou zamietnutá. Spôsobilo to, že sme pôvodne plánovali asi 17 odberných miest na Staré Mesto, neskôr, podľa požiadaviek armády a zdravotníctva, 34 a v piatok (23. 10.) padlo nariadenie, že v Starom Meste ich musí byť až 40," podotkla. Jedno odberné miesto je totiž schopné vybaviť za deň 350 testov, za tri dni zhruba 1050. Pri počte obyvateľov vyše 40.000 je preto podľa starostky nutné zriadiť minimálne 40 odberných miest. Mestskej časti sa to podarilo a armáda i regionálni hygienici aktuálne schvaľujú vytypované miesta.



"Nároky na zabezpečenie budú pre Staré Mesto obrovskou finančnou záťažou. Predstavujú hlavne výdavky, ktoré štát preniesol v súvislosti s úlohou celoplošného testovania na obce. Personálne zabezpečenie, logistické zabezpečenie, strava a pitný režim pre tímy, uskladnenie nebezpečného odpadu, prenájmy zariadení bezprostredne nutných na uskutočneniu celoplošného testovania. Zvládneme to. Je to však heroický výkon miestnych a obecných úradov po celom Slovensku," skonštatovala Aufrichtová.



Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý oznámil, že Novomešťania sa budú môcť dať otestovať na 38 odberných miestach. "Na pondelkovom krízovom štábe mestskej časti sme spolu so zástupcami armády a policajného zboru doťahovali všetky potrebné detaily organizačného, personálneho a materiálneho zabezpečenia testovania. Už v najbližších hodinách budeme informovať o všetkom podstatnom," oznámil. Zároveň vyzval tých, ktorí chcú pri testovaní pomôcť, aby sa mestskej časti ozvali a pridali sa k dobrovoľníkom.



Starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová očakáva v Bratislave veľký záujem o testovanie. Od pondelka preto naplno podriadili chod úradu len prípravám na plošné testovanie. "Situáciu veľmi komplikuje to, že viacerí z našich kolegov sú vyradení, lebo sú v karanténe. To znamená, že máme málo pomocných síl," uviedla s tým, že naďalej hľadajú dobrovoľníkov. V Karlovej Vsi má byť polovica odberných miest v exteriéri a štyri miesta sa ukazujú ako vhodné na testovanie z auta. "Keď ich budeme mať potvrdené, a rovnako aj časy odkedy dokedy sa môžete dať testovať, ihneď budeme informovať," deklaruje starostka.



Mestská časť Dúbravka už zverejnila zoznam 28 odberných miest, z toho sedem bude v exteriéri. Bratislavská Rača pripravuje 18 odberných miest. "Z nich bude 14 v exteriéri, odber v stanoch, vonkajších zastrešených priestoroch, respektíve z okienka," uviedol starosta Michal Drotován.