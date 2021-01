Staré Mesto využilo certifikáty na informovanie o sčítaní obyvateľov

Bratislava 26. januára (TASR) – Bratislavská mestská časť Staré Mesto využila vlastné certifikáty, ktoré odovzdávali pri skríningovom testovaní ľudí na ochorenie COVID-19 na informovanie verejnosti o blížiacom sa sčítaní obyvateľov. TASR informoval hovorca staromestskej samosprávy Matej Števove.



Okrem základných informácií o spôsobe a priebehu sčítania, dôležitých kontaktov a webových stránok, mestská časť vysvetlila význam sčítania pre samotných obyvateľov. "Sčítanie je pre samosprávu nesmierne dôležité, výsledky významne ovplyvnia fungovanie mestskej časti na ďalších desať rokov. Vyplynie z nich, koľko financií získa Staré Mesto a jeho obyvatelia na školy, škôlky, seniorcentrá, chodníky, parky, kultúru či šport," uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Sčítanie obyvateľov je naplánované na obdobie od 15. februára do 31. marca. Realizovať sa bude elektronicky a prvýkrát integrovanou formou, teda sčítanie, ktoré spojí údaje získané od obyvateľov, z vybraných administratívnych zdrojov a registrov. Okrem zjednodušenia administratívy to má prispieť k presnejším údajom.



Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín tzv. asistovaného sčítania, pri ktorom nemá občan možnosť sám vyplniť elektronický dotazník a potrebuje využiť kontaktné miesto či pomoc tzv. sčítacích asistentov. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra.