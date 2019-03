Staré Mesto začne čoskoro s opravou výtlkov, dajú sa aj nahlasovať

Mestská časť odstraňuje výtlky prostredníctvom infratechnológie. Povrch výtlku a okolia sa zahreje do hĺbky desať centimetrov na teplotu 165 až 180 stupňov Celzia a následne sa vyplní materiálom.

Bratislava 7. marca (TASR) – Bratislavské Staré Mesto by malo čoskoro začať s tohtoročnou opravou výtlkov na komunikáciách vo svojej správe. V súčasnosti už má miestny úrad nahlásené prvé desiatky ulíc, na ktorých je potrebné cesty opraviť, na ďalšie môžu obyvatelia upozorniť prostredníctvom internetového formulára na webovej stránke mestskej časti.



"Momentálne máme nahlásených 18 ulíc po celom území Starého Mesta, ktoré majú takýto problém. Predpokladaný termín začatia opráv výtlkov je približne o tri týždne," približuje Adela Bednáriková z investičného oddelenia staromestského miestneho úradu.



Mestská časť odstraňuje výtlky prostredníctvom infratechnológie. Povrch výtlku a okolia sa zahreje do hĺbky desať centimetrov na teplotu 165 až 180 stupňov Celzia a následne sa vyplní materiálom nahriatym na takú istú teplotu. To zabezpečí úplné prepojenie oboch materiálov a nie je potrebné použiť ďalšie nástroje na rezanie asfaltu či zbíjačku.



"Táto metóda má aj ďalšie výhody. Predovšetkým výtlk je opravený v priebehu 20 minút, čím sa obmedzenie premávky znižuje na minimum," podotkla Bednáriková. Ďalšou výhodou podľa nej je, že opravy sa môžu realizovať do teploty -10 stupňov Celzia a nevzniká pri nich žiaden odpad.



Mestská časť opravila komunikácie touto technológiou prvýkrát v roku 2016. V rokoch 2016-2017 opravila samospráva pomocou infratechnológie viac ako 1923 metrov štvorcových výtlkov za 83.400 eur. V roku 2018 to bolo viac ako 1482 metrov štvorcových za 60.000 eur.