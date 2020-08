Bratislava 5. augusta (TASR) – Bratislavské Staré Mesto založí novú neziskovú organizáciu Dobrý dom so sídlom na Karpatskej ulici, ktorá bude plne pod kontrolou mestskej časti. Samospráve má pomôcť zachrániť budovu bývalej organizácie Maják nádeje, predísť prípadnému konkurzu a zároveň pomôže zachovať jej pôvodný verejnoprospešný účel. Rozhodli o tom v stredu miestni poslanci.



Ako sa uvádza v predloženom materiáli, nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby, a to sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť. Poskytovať bude aj ďalšie služby v oblasti sociálnej prevencie a osvety. Jej riaditeľom bude Matej Alex, ktorý pôsobí aj ako riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto. V rámci personálnych otázok schválili poslanci aj predsedu a členov správnej rady a tiež členov dozornej rady.



Majetková účasť mestskej časti v novej neziskovej organizácii bude vo výške tisíc eur. Poslanecký zbor zároveň odsúhlasil poskytnutie účelovo viazaného finančného daru pre neziskovú organizáciu zo strany mestskej časti vo výške 220.000 eur. Podmienkou je, že peniaze budú použité výlučne na úhradu záväzkov likvidovanej organizácie Maják nádeje voči veriteľom. V prípade nevyužitia daru na dohodnutý účel, prípadne ak by boli záväzky veriteľov nižšie, bude zvyšok financií vrátený.



Najväčšími veriteľmi sú Slovenská konsolidačná spoločnosť (pohľadávky postúpené z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny) a Slovenský plynárenský priemysel, ale je medzi nimi aj hlavné mesto, Bratislavský samosprávny kraj, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Západoslovenská energetika, Sociálna poisťovňa či zdravotné poisťovne.



Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia či ľuďom bez strechy nad hlavou. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie však vznikol dlh vo výške 600.000 eur, mestská časť dlhodobo poukazuje na ďalšie neoprávnené výdavky a defraudáciu peňazí.



Neskôr bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba, ktorej niekoľko kôl bolo neúspešných, keďže sa do nich nikto neprihlásil. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodol, že mestská časť bude likvidátorom neziskovej organizácie, okresný súd rozhodol o zastavení exekúcie predmetnej budovy, ktorá tak zostala v majetku Majáka nádeje.



Nezisková organizácia je síce od leta 2016 zrušená, spoločnosť je však potrebné zákonne zlikvidovať. Zároveň je nutné vyriešiť dlhy voči veriteľom, keďže neboli uhradené niektoré služby, pokuty či prehraté súdne spory. V súvislosti s kauzou sú zároveň vedené dve trestné konania.