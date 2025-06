Staré Mesto zrevitalizovalo verejné priestory na Záhrebskej ulici

Bratislava 11. júna (TASR) - Bratislavské Staré Mesto ukončilo revitalizáciu verejných priestorov na Záhrebskej ulici. V miestnom parčíku je nové detské ihrisko s hracími prvkami, pred neďalekou pobočkou Staromestskej knižnice pribudlo nové verejné sedenie. V obnove verejného priestoru plánuje mestská časť pokračovať. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval starosta Starého Mesta Matej Vagač.



„Miesto síce patrí k menším verejným priestranstvám na území mestskej časti, no význam pre okolitú komunitu je o to väčší,“ skonštatoval Vagač poukazujúc, že v blízkosti sa okrem pobočky knižnice nachádzajú aj jasle a škôlka.



Projekt revitalizácie vzišiel aj z participácie s obyvateľmi, z ktorých väčšina vyjadrila názor, že ponuka daného priestoru je nedostatočná a pred pobočkou knižnice, ktorú samospráva otvorila pred rokom po rekonštrukcii, chýba sedenie. Mestská časť sa podľa starostu musela „popasovať“ s problémom, ktorým je hustá sieť inžinierskych sietí pod povrchom a hľadať riešenie.



Je však rád, že hoci nie je možné robiť veľké zásahy do podložia, bolo možné priestor obnoviť. Osadené boli hracie prvky, preliezky či balančné zostavy, pribudli tiež lavičky. Práce vyšli na 33.000 eur, z toho 13.000 eur dala súkromná spoločnosť. Obnovou prešla tiež časť chodníka pred pobočkou knižnice, kde asfalt nahradili dlažbou a pribudol parklet, teda priestor na posedenie.



Starosta zároveň avizuje pokračovanie obnovy daného verejného priestoru. V plánovanej druhej fáze by mali pribudnúť ďalšie hracie prvky či stôl na stolný tenis. Pokračovanie však bude závisieť od miestnych poslancov, ktorí schvaľujú a upravujú rozpočet.