Staré Mesto zverejnilo dotazník na tému komunálnej politiky a služieb

Bratislava 7. novembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto sa zapojilo do projektu, ktorého cieľom je podpora kvalitnej územnej samosprávy a získanie certifikácie Centra expertízy Rady Európy na území Slovenska a Európskej značky excelentnosti (ELoGE). Mestská časť v tejto súvislosti zverejnila dotazník na tému komunálnej politiky a služieb poskytovaných samosprávou.



"Cieľom dotazníka je zistiť, aké majú obyvatelia mestskej časti skúsenosti so samosprávou a jej aktivitami a aké majú na ne názor," približuje samospráva na webovej stránke.



Účasť na prieskume je dobrovoľná a mestská časť ubezpečuje, že všetky informácie, ktoré v ňom obyvatelia poskytnú, budú použité iba v anonymizovanej podobe. "S jednotlivými odpoveďami nebude možné nikoho stotožniť," podotkla s tým, že dotazník je možné vyplniť do 30. novembra.



ELoGE sa udeľuje samosprávam, ktoré dosiahli vysokú celkovú úroveň dobrej správy vecí verejných na základe referenčných kritérií v rámci hodnotení, ktoré umožňujú miestnym orgánom spoznať ich silné a slabé stránky pri poskytovaní verejných služieb miestnej komunite a výkone ich činností.