Bratislavské Staré Mesto zvýši poplatok za jasle na 500 eur

Bratislava 27. júna (TASR) - Bratislavské Staré Mesto zvýši od septembra poplatok za jasle. Mesačný poplatok sa zmení z doterajších 400 na 500 eur mesačne. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré v utorok schválili miestni poslanci. Tento krok mestská časť odôvodňuje infláciou či nárastom cien energií.



"Päť rokov sme nezvyšovali a vstupy veľmi zdraželi. Dorovnávame sa k tomu, aby sme boli schopní túto službu poskytovať," uviedol starosta Starého Mesta Matej Vagač. Mestská časť podľa neho i tak dopláca na jedno dieťa okolo 170 eur, hovorí preto o "veľmi prosociálnej službe". Paušálny mesačný poplatok nebol menený od januára 2018.



Mestská časť ponecháva zľavu z mesačného paušálneho poplatku pre prijímateľa sociálnej služby s trvalým pobytom v mestskej časti, ako aj pre zamestnanca mestskej časti, znižuje ju však z pôvodnej sumy 100 na 70 eur. Vypúšťa sa zároveň tzv. udržiavací poplatok, teda možnosť zníženia poplatku v prípade neprítomnosti dieťaťa počas kalendárneho mesiaca pre nepriaznivý zdravotný stav.



Rovnako sa zvyšuje aj výška poplatku za stravovanie, a to z dvoch na 2,80 eura na deň na jedno dieťa. "Zvýšenie poplatku za stravu je odôvodnené neustálym zvyšovaním cien potravín a snahou aj naďalej poskytovať pestrú, zdravú a vyváženú stravu deťom v zariadení," konštatuje dôvodová správa materiálu.



Mestská časť prevádzkuje ako zriaďovateľ dvoje jaslí, a to na Čajkovského a Záhrebskej ulici.