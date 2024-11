Staré Mesto zvyšuje dane za užívanie verejného priestranstva

Bratislava 9. novembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto mení sadzby miestnej dane za užívanie verejného priestranstva. Zvyšuje a zosúlaďuje ich so sadzbami hlavného mesta. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré tento týždeň schválilo miestne zastupiteľstvo. Nové pravidlá majú začať platiť od 1. januára 2025.



"Zosúladenie pravidiel a sadzieb prinesie väčšiu prehľadnosť a jasné podmienky pre záber verejného priestranstva kdekoľvek v rámci katastrálneho územia Starého Mesta. Bez ohľadu na to, či danú lokalitu spravuje mestská časť, alebo mesto Bratislava," skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Daň za exteriérové sedenie v určitých frekventovaných lokalitách, ako sú napríklad ulice Michalská, Ventúrska, Panská či Laurinská alebo Hviezdoslavovo námestie, sa zvýši z jedného eura na 1,50 eura za meter štvorcový na deň. Daň za umiestnenie ambulantného predajného zariadenia sa taktiež dorovná na výšku dane na uliciach v správe hlavného mesta. Z doterajšieho jedného eura stúpne na 1,50 eura denne.



Novým VZN pribudnú aj nové predmety dane. Nová položka sa týka napríklad lešenia. Lešenie bez reklamy a neslúžiace na opravu alebo rekonštrukciu fasády bude spoplatnené sumou jedno euro denne do 60 dní od umiestnenia, následne sumou 2,50 eura denne.



Daň za trvalé parkovanie pre vozidlá osôb s ťažkým zdravotným postihnutím bude upravená na 0,02 eura za meter štvorcový na deň v súlade so sadzbou hlavného mesta.