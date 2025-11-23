< sekcia Regióny
Staré osvetlenie Dómu sv. Martina obnovia, s prácami začnú čoskoro
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Staré osvetlenie Dómu svätého Martina v Bratislave bude obnovené. Pre TASR to uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla s tým, že obnovu financuje mesto. S prácami podľa neho začnú v najbližších týždňoch.
„Použitím nových LED svietidiel s dokonalejšími optikami umožňujúcimi vyžarovanie svetla s väčšou presnosťou sa dosiahne rovnomernejšie nasvietenie samotnej dominanty a zároveň sa obmedzí vyžarovanie rušivého svetla do okolia,“ vyzdvihol Bubla. Podotkol, že celkovo bude inštalovaných 77 kusov svietidiel. Cena za novú ilumináciu je podľa hovorcu 200.000 eur.
Ako zhodnotil, súčasné osvetlenie Dómu svätého Martina je tvorené staršími typmi svietidiel, ktoré sú vzhľadom na svoj vek a opotrebenie poruchové, sčasti aj nefunkčné. „Výbojkové zdroje už nie je možné nahradiť, keďže ich výroba bola ukončená. Preto sme sa rozhodli toto staré a nefunkčné osvetlenie druhej najvýraznejšej pamiatky mesta Bratislavy vymeniť za nové a energeticky menej náročné,“ doplnil.
Dodal, že obnovu osvetlenia financuje mesto, ktoré je vlastníkom verejného osvetlenia a spravovať ho budú Technické siete Bratislava, ktoré riešia systematickú obnovu a prevádzku verejného osvetlenia v Bratislave.
