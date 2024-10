Staré pavilóny Materskej školy 1. mája vo Zvolene naďalej búrajú

Zvolen 4. októbra (TASR) - Mesto Zvolen naďalej búra staré pavilóny Materskej školy (MŠ) 1. mája nad zvolenskou nemocnicou. Zo štyroch dnes stoja už iba dva, tie zlikvidujú počas najbližších dní. TASR o tom informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Dodal, že nasledovať bude čistenie základov, ich zameranie a prípadné doplnenie. "Vyrastie na nich úplne nová drevostavba, ktorá ponúkne moderné priestory pre výchovno-vzdelávacie potreby," objasnil. Samospráva na ňu získala takmer 1,8 milióna eur z plánu obnovy. Z pôvodnej budovy ostane stáť iba hospodárska, ktorú opravia.



Mesto začalo s prácami koncom augusta tohto roka. Škôlku postavili v 80. rokoch minulého storočia, dôvodom búrania drevostavby je najmä zlý technický stav objektu i využitie azbestu pri pôvodnej stavbe. "Máme inšpekčnú správu z roku 2022, ktorá odhalila, že je tu veľké množstvo azbestu, v stropoch, stenách, v priečkach, všade. Akékoľvek zasahovanie do konštrukcie by prinieslo problém," vysvetlil primátor Vladimír Maňka. Chcel by, aby ďalší školský rok, o rok v septembri, už deti mohli túto škôlku navštevovať.



Kapacitu zariadenia zvýšia o 40 detí, po novom ich bude môcť škôlku navštevovať 120. Tie, ktoré ju doposiaľ navštevovali, sú počas stavebných prác presunuté do iných škôl.



Mestské škôlky vo Zvolene v súčasnosti disponujú kapacitou pre približne 1260 detí. Podľa samosprávy by bolo potrebné miesta zvýšiť o približne 160, okrem výstavby novej škôlky robí v súčasnosti aj ďalšie dva projekty na rozšírenie kapacít MŠ.