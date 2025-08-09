< sekcia Regióny
Staré rušňové depo v Bratislave ožije vďaka Letnému parnému dňu
Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Areál starého rušňového depa v Bratislave v sobotu ožije vďaka ďalšiemu ročníku podujatia Letný parný deň. Železničné múzeum SR v spolupráci s partnermi pripravilo program pre deti aj dospelých vrátane jazdy historických vlakov, sprievodných atrakcií a modelárskej súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť aj návštevníci. TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
Železničné múzeum bude v sobotu otvorené od 11.00 do 17.00 h. Návštevníci sa budú môcť povoziť historickým motorovým vlakom do a z Bratislavy-Petržalky a hlavnej stanice. Prvý mimoriadny vlak vypravia z Petržalky o 10.05 h. Jazdiť sa bude aj na stanovišti parného rušňa 310.433 a na drezine, uviedla Lániková. „Letný parný deň prinesie tiež mimoriadne jazdy historickým motorovým vlakom vedeným vozňami M 152.0160 Orchestrión a 811.007 Mandarínka,“ doplnila hovorkyňa. Pokračuje, že v sobotu bude možné absolvovať prehliadku múzea s výkladom.
Na Letnom parnom dni sa budú podľa ŽSR prezentovať modelové koľajiská občianskeho združenia Vláčikovo, Klubu železničných modelárov Bratislava a Klubu železničných modelárov a priateľov železníc z Komárna. Vystavené budú železničné artefakty a bude tiež funkčná prezentácia systému Pragotron.
Novinkou tohto ročníka je Rendezská modelárska súťaž, ktorá ponúkne návštevníkom možnosť obdivovať modely vozidiel nielen jednotlivých druhov dopravy, ale aj stavieb a figurín, a to v rôznych mierkach. Modelári predstavia svoje diela a súťažiť budú aj o cenu verejnosti. Hlasovať sa bude dať priamo počas akcie, povedala Lániková.
„Cieľom súťaže je ukázať, že modelárstvo nie je len o technickej presnosti, ale aj o fantázii, trpezlivosti a radosti z tvorby. Vítaný je každý, kto má chuť svoje výtvory prezentovať pred publikom, ktoré vie oceniť poctivú prácu a detaily,“ hovorí riaditeľ Železničného múzea SR Michal Tunega.
