Staroľubovnianske gymnázium má novú telocvičňu za 2,3 milióna eur
Autor TASR
Stará Ľubovňa 1. septembra (TASR) - Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni má novú telocvičňu. Komplexné interiérové športovisko skvalitnilo existujúce športové zázemie školy. Nová prístavba k pôvodnej menšej telocvični, ktorá najmä kapacitne nevyhovovala potrebám školy, si vyžiadala investíciu viac ako 2,3 milióna eur. Na projekte participoval zriaďovateľ školy Prešovský samosprávny kraj (PSK), a to vlastnými zdrojmi vo výške viac ako 1,3 milióna eur, necelý milión poskytol Fond na podporu športu (FnPŠ). TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.
„Mám z toho úprimnú radosť, pretože je dôležité, aby sa deti čo najviac hýbali a aby mali na športové aktivity vytvorené tie najlepšie podmienky. Nová telocvičňa je vlastne taký pomyselný darček, ktorý sme im odovzdali počas otvorenia nového školského roka a ja verím, že bude vždy plná športujúcej mládeže, že sa tu budú konať nielen športové, ale aj kultúrne podujatia školy, že bude maximálne využívaná a miestom zdravého súťaženia a radosti,“ povedal v pondelok počas odovzdania novej telocvične do užívania predseda PSK Milan Majerský.
Projekt sa konkrétne zameral na výstavbu nového jednopodlažného, sčasti dvojpodlažného objektu z ocele s rozmermi 19 krát 55 metrov a hlavným vstupom z existujúcej budovy, ktorú realizovala spoločnosť Dag Slovakia z Prešova. Obidva objekty sú dnes spojené rampou, vďaka čomu sa umožnil bezpečný pohyb aj imobilným osobám.
Nová prístavba s fasádou imitujúcou pohľadový betón a s dreveným obkladom prírodnej farby má dva trakty. Prvý tvoria šatne, kabinet a hygienické zázemie, v druhom je umiestnená hracia plocha, ale aj sklad a technická časť. V objekte nechýba tiež náraďovňa a opravovňa náradia či miestnosť na prvú pomoc. Samozrejmosťou sú nová vzduchotechnika, elektroinštalácie a rekuperácia.
Samotná hracia plocha je vybavená novou palubovkou z dubových parkiet na odpruženom rošte. Súčasťou športoviska je teleskopická tribúna, rozhodcovské sedenie i terasa, ktorá bude slúžiť ako oddychová zóna a na vyučovanie teórie telesnej výchovy. Dovybavené je novým športovým náčiním a zariadením.
„Sme veľmi šťastní, že sa projekt novej telocvične podaril, veď pôvodnú sme mali vybudovanú ešte v roku 1928, takže nové športovisko si škola určite zaslúžila. To čakanie určite stálo za to, dnes tu máme moderné športovisko, ktoré bude slúžiť jednak na naše športové aktivity, ale budeme tu organizovať aj spoločenské a kultúrne akcie školy, ako sú imatrikulácia prvákov alebo rozlúčka so štvrtákmi,“ doplnila riaditeľka staroľubovnianskeho gymnázia Klaudia Satkeová.
