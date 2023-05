Staroľubovniansku zrekonštruovanú plaváreň otvoria čoskoro

Stará Ľubovňa 3. mája (TASR) - Staroľubovniansku mestskú plaváreň onedlho po rekonštrukcii opäť otvoria pre verejnosť. Stavba je už hotová, pôvodný projekt architekta Hobrľu z ateliéru Stavoprojekt Prešov z roku 1983 obnovili a skrášlili architekti pod vedením Jána Kovalčíka. Modernizácia športoviska bola najväčšou investičnou akciou v histórii mesta, keď celkové náklady dosiahli takmer 4,2 milióna eur. Informoval o tom vedúci plavárne Tomáš Harčarík s tým, že práce trvali takmer dva roky.



Stavbu zrealizovala spoločnosť DAG Slovakia, samospráve a mestskej spoločnosti Slobyterm sa podarilo na projekt získať prostriedky z dotácie vlády SR, Fondu na podporu športu aj európskych fondov. Zvyšok dofinancovalo mesto z úveru a vlastných zdrojov.



V rámci prác sa obnovil obvodový plášť stavby, vymenila technológia a prestavala sa časť priestorov suterénu na wellness. Rekonštrukciou prešli bazénové telesá a pribudol detský exteriérový bazén. Modernizácia pritom v maximálnej miere zachováva pôvodný koncept, stavba však spĺňa súčasné podmienky na zaradenie do energetickej kategórie AO. Harčarík upozornil, že obrovskou výhodou je energia obnoviteľných zdrojov energie, vykurovanie priestorov i plaveckého bazénu zabezpečia tepelné čerpadlá využívajúce teplo z desiatich vrtov o hĺbke 110 metrov. Na streche sú inštalované solárne aj fotovoltaické panely na získavanie elektriny pre samotné tepelné čerpadlo, ale aj ohrev vody v sprche či bežné využitie.



"Dispozične sa zmenila vstupná časť, kde sa vytvorilo miesto pre predaj lístkov. Bufet sa prepojil s vestibulom a vybudovalo sa nové hygienické zázemie. Priestory šatní sú spoločné pre mužov aj ženy. Prechod do bazénovej haly je cez sprchy, ktoré sú rozdelené podľa pohlavia. V priestoroch šatne pribudlo schodisko do suterénu," doplnil Harčarík. Bazénová hala sa zároveň prepojila na bufet. Hĺbka plaveckého bazénu, ktorý je z nerezového materiálu, je v rozmedzí od 1,2 do 1,8 metra. Nové wellness je rozdelené do dvoch zón. V prvej, ktorá je prepojená s vonkajším areálom, je hygienické zázemie a oddychová časť s ležadlami a vírivkami. Druhú časť tvoria priestory so saunami a tepidáriom, sú tam tiež sprchy, toalety a ochladzovací bazén.



Primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko upozornil, že len náklady na teplo by pri súčasných cenách energií a pôvodnej technológii boli minimálne 120.000 eur ročne. Po rekonštrukcii ráta samospráva s úsporou nákladov na úrovni 60 percent.