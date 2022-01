Staromešťania sa môžu vyjadrovať ku kvalite služieb miestneho úradu

Bratislava 15. januára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto predĺžilo termín, do kedy sa môžu občania vyjadriť ku kvalite služieb, ktoré poskytuje miestny úrad na Vajanského nábreží. Prieskum spokojnosti potrvá do 21. januára. V dotazníku sa obyvatelia môžu vyjadriť, s ktorými službami sú spokojní a čo by sa malo na fungovaní úradu zlepšiť. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Prinášame dotazník, v ktorom by sme chceli poprosiť o objektívne posúdenie činnosti a kvality služieb poskytovaných miestnym úradom. Chceme zistiť, či a s akými nedostatkami sa stretáva klient a kde sú možnosti zlepšenia, ale aj to, s čím ste spokojní," vysvetľuje samospráva.



Dotazník je k dispozícii aj na webovej stránke mestskej časti. Odpovede, názory či podnety je možné posielať do 21. januára. Mestská časť ubezpečuje, že všetky informácie z dotazníka sú dôverné a anonymné.