Staromestská knižnica organizuje zbierku pre Depaul Slovensko

Bratislava 7. decembra (TASR) - Staromestská knižnica na Záhrebskej ulici v Bratislave sa zmení na budúci týždeň (9. - 13. 12.) opäť na zberné miesto. Štvrtýkrát organizuje zbierku oblečenia pre neziskovú organizáciu Depaul Slovensko, ktorá sa už 18 rokov venuje v Bratislave pomoci ľuďom bez domova. TASR o tom informovala Lenka Čechvalová z knižnice.



Do zbierky je možné priniesť pánske zimné oblečenie, ako nohavice, bundy, kabáty, svetre, mikiny, ponožky, čiapky, šály, rukavice, spodnú bielizeň a obuv. Rovnako tak dámske zimné bundy a kabáty, deky a spacie vaky. "Veci musia byť čisté a zachovalé," pripomína Čechvalová s tým, aby ľudia nenosili oblečenie a doplnky, ktoré nie sú na zozname.



Veci bude možné doniesť v otváracích hodinách, konkrétne v pondelok, stredu, štvrtok od 12.00 do 18.30 h a v utorok a piatok od 10.00 do 15.30 h. Tí, ktorí sa do zbierky zapoja, získajú možnosť stať sa čitateľom Staromestskej knižnice za symbolické dve eurá.