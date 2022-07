Staromestská knižnica v Bratislave sprístupnila digitálne knihy deťom

Bratislava 27. júla (TASR) - Čitatelia Staromestskej knižnice v Bratislave majú bezplatný prístup do digitálnej knižnice pre deti KUBO. Nájdu v nej viac ako 1000 titulov detskej literatúry. "Môžete v nej čítať kdekoľvek a kedykoľvek, stačí vám členstvo v Staromestskej knižnici, užívateľský profil v KUBO-vi a pripojenie na internet," uviedla pre TASR Lenka Čechvalová z referátu marketingu knižnice.



Digitálnu detskú čitáreň, ktorá slúži ako predĺžená ruka kamennej detskej knižnice a ponúka čítanie špeciálne upravených obrázkových digitálnych kníh aj po zatvorení knižnice, vytvorili Ondrej a Janka Baginovci. "Pre bežných používateľov je prístup do digitálnej čitárne spoplatnený, ale čitatelia Staromestskej knižnice majú prístup bezplatne," poznamenala Čechvalová.



Čitatelia môžu používať digitálnu čitáreň po stiahnutí aplikácie "Kubo - detské knihy" a registrácii. "Svoj profil prepojíte so Staromestskou knižnicou - zadáte číslo čitateľského preukazu a svoju e-mailovú adresu," dodala.



Digitálna čitáreň ponúka knihy pre deti od dvoch do 12 rokov, postupne pribúdajú tituly pre starších, rozdelené sú do kategórií podľa záujmov. Obsahuje klasiky ako Osmijanko, Pištáčik, Puf a Muf, Krtko, Traja pátrači, ale aj novšie tituly ako Hlbokomorské rozprávky, Pán Guľôčka, Krutá Marta, Krpci z tretieho vchodu, Zimná zmrzlináreň. Čitatelia v nej nájdu rozprávky, komiksy, beletriu, náučné knihy, encyklopédie i tematické knihy. "A to nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a ukrajinčine. Každý mesiac pribudne 30 až 50 nových titulov," uzavrela Čechvalová.