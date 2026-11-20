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Staromestská knižnica v Bratislave chystá zbierku pre ľudí bez domova
Veci, ktoré možno priniesť do Staromestskej knižnice na Blumentálskej ulici, nájdu záujemcovia na dostupnom zozname.
Autor TASR
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Bratislava 20. novembra (TASR) - Staromestská knižnica v Bratislave spúšťa od 23. novembra zbierku pre ľudí bez domova. Verejnosť tam bude môcť priniesť teplé oblečenie, trvanlivé potravy či drogériu. Všetko poputuje organizácii Depaul Slovensko. TASR o tom informovali z knižnice. Ako priblížili, tento rok najviac chýbajú deky, uteráky, káva a čaj. Zbierka potrvá do 27. novembra.
„Ľudia na ulici sú počas zimy vystavení extrémnym podmienkam. Mráz, sneh, ale aj dážď, vietor a teploty do desať stupňov Celzia sú pre ich zdravie a život ohrozujúce. Často strávia celý deň v mokrých topánkach a oblečení, ktoré si nemajú kde usušiť. Preto je pre nás dôležité, aby sme v našich zariadeniach dokázali ponúknuť ľuďom v núdzi suché, teplé a dôstojné oblečenie a obuv počas najzraniteľnejšieho obdobia v roku,“ uviedla Dominika Uhlárová z organizácie Depaul Slovensko.
Veci, ktoré možno priniesť do Staromestskej knižnice na Blumentálskej ulici, nájdu záujemcovia na dostupnom zozname. Oblečenie musí byť čisté a zachovalé.
„Knižnica nie je len miesto pre knihy, ale aj pre ľudí a susedskú pomoc. Každá teplá bunda či balík cestovín môže niekomu v zime veľmi pomôcť,“ dodala riaditeľka Staromestskej knižnice Jana Michalová.
„Ľudia na ulici sú počas zimy vystavení extrémnym podmienkam. Mráz, sneh, ale aj dážď, vietor a teploty do desať stupňov Celzia sú pre ich zdravie a život ohrozujúce. Často strávia celý deň v mokrých topánkach a oblečení, ktoré si nemajú kde usušiť. Preto je pre nás dôležité, aby sme v našich zariadeniach dokázali ponúknuť ľuďom v núdzi suché, teplé a dôstojné oblečenie a obuv počas najzraniteľnejšieho obdobia v roku,“ uviedla Dominika Uhlárová z organizácie Depaul Slovensko.
Veci, ktoré možno priniesť do Staromestskej knižnice na Blumentálskej ulici, nájdu záujemcovia na dostupnom zozname. Oblečenie musí byť čisté a zachovalé.
„Knižnica nie je len miesto pre knihy, ale aj pre ľudí a susedskú pomoc. Každá teplá bunda či balík cestovín môže niekomu v zime veľmi pomôcť,“ dodala riaditeľka Staromestskej knižnice Jana Michalová.