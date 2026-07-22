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Staromestské garáže sú zasanované, slúžiť majú občianskym aktivitám
Miestna samospráva má zabezpečovať ochranu priestoru a základnú infraštruktúru, obsah a využívanie má vzniknúť spoluprácou rôznych aktérov.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Bratislavské Staré Mesto zasanovalo bývalé garáže v rámci verejného priestoru známeho pod názvom Námestie Karola Vaculíka. Sanáciou havarijného stavu sa Staromestské garáže „premenili“ na pavilón v exteriéri. Hlavným cieľom je vytvoriť tam priestor pre občianske aktivity. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti.
„Priestor nie je zverený jednej organizácii ani prevádzkovateľovi, jeho existenciu garantuje samospráva,“ konštatuje mestská časť.
Miestna samospráva má zabezpečovať ochranu priestoru a základnú infraštruktúru, obsah a využívanie má vzniknúť spoluprácou rôznych aktérov. Zapojiť sa môže podľa mestskej časti ktokoľvek, musí však rešpektovať podmienky a základné pravidlá vytvorené komunitou. Požiadavkou je ohľaduplnosť voči okoliu, potreba nenarušovať bezpečnosť a zapojenie sa do starostlivosti o priestor.
O možnom využití priestoru môžu záujemcovia debatovať aj počas niektorých augustových dní, keď budú Staromestské garáže otvorené. Termíny otvorených stretnutí sú naplánované na 5., 12. a 19. august v čase od 17.00 o 19.00 h.
Mestská časť iniciovala zachovanie bývalých garáží pre komunitné využitie v roku 2023. Po prípravách následne od februára do mája 2026 realizovala projekt ich citlivej sanácie. Do súťaže na architektonické riešenie oslovila tri ateliéry, na základe hodnotenia odbornej komisie bol ako víťazný vybraný návrh ateliéru 2021 architekti.
„Priestor nie je zverený jednej organizácii ani prevádzkovateľovi, jeho existenciu garantuje samospráva,“ konštatuje mestská časť.
Miestna samospráva má zabezpečovať ochranu priestoru a základnú infraštruktúru, obsah a využívanie má vzniknúť spoluprácou rôznych aktérov. Zapojiť sa môže podľa mestskej časti ktokoľvek, musí však rešpektovať podmienky a základné pravidlá vytvorené komunitou. Požiadavkou je ohľaduplnosť voči okoliu, potreba nenarušovať bezpečnosť a zapojenie sa do starostlivosti o priestor.
O možnom využití priestoru môžu záujemcovia debatovať aj počas niektorých augustových dní, keď budú Staromestské garáže otvorené. Termíny otvorených stretnutí sú naplánované na 5., 12. a 19. august v čase od 17.00 o 19.00 h.
Mestská časť iniciovala zachovanie bývalých garáží pre komunitné využitie v roku 2023. Po prípravách následne od februára do mája 2026 realizovala projekt ich citlivej sanácie. Do súťaže na architektonické riešenie oslovila tri ateliéry, na základe hodnotenia odbornej komisie bol ako víťazný vybraný návrh ateliéru 2021 architekti.