VIDEO: Staromestské slávnosti otvoril sprievod centrom Žiliny

Žilina 22. mája (TASR) - Sprievod centrom Žiliny otvoril vo štvrtok 29. ročník Staromestských slávností. Remeselné trhy a kultúrny program sa počas troch dní sústredia na Námestí Andreja Hlinku a Mariánskom námestí. Dopravu z podujatia zabezpečujú pre návštevníkov mimoriadne nočné spoje Dopravného podniku mesta Žiliny z centra mesta na jednotlivé sídliská a do mestských častí.



Program slávností sa začal na Mariánskom námestí vystúpeniami detí zo žilinských základných umeleckých škôl a centra voľného času. Krátko po 15.00 h sa z námestia pohol sprievod vedený škriatkom, pričom v ňom nechýbali ani ďalšie tajomné postavy, ako indiánski strážcovia džungle, šamanky, víly a labute.







Práve škriatkovi odovzdal primátor Žiliny Peter Fiabáne symbolicky kľúče od mesta. „Máme pred sebou ďalší ročník Staromestských slávností a všetci vedia, že sú to najväčšie slávnosti v roku nielen pre mesto, ale aj pre široké okolie. Som rád, že sa nám podarilo pripraviť program, ktorý poteší maličké deti, mladšiu generáciu, ale aj dospelých a seniorov a každý si môže vybrať, čo je mu blízke,“ povedal Fiabáne.



Počas troch dní je pripravených množstvo hudobných a tanečných vystúpení, zo slovenských populárnych kapiel sa divákom predstavia Desmod, Nocadeň či King Shaolin. Na 29. ročníku slávností vystúpia aj zahraniční umelci, ako napríklad český spevák Dan Bárta, arménska speváčka Karine Sarkisjan či kapela z belgického družobného mesta Essen The Clayroad Company.



Sprievodným podujatím Staromestských slávností bola slávnostná akadémia Zboru Žilincov na Radnici mesta Žilina. Uskutočnilo sa tu tiež vyhodnotenie súťaže Žilina - moje mesto. Sprievodnou akciou je tiež festival Kubelíkova Žilina, ktorá sa koná v priestoroch Groma Art Factory pri príležitosti 85. výročia úmrtia českého husľového virtuóza Jana Kubelíka pôsobiaceho v Žiline v rokoch 1916 - 1920.