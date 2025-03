Staromestské slávnosti v Žiline sa uskutočnia v druhej polovici mája

Žilina 9. marca (TASR) - Staromestské slávnosti ako najväčšie žilinské kultúrne podujatie sa tento rok uskutočnia od 22. do 24. mája. Na 29. ročníku slávností vystúpia aj zahraniční umelci ako napríklad český spevák Dan Bárta, arménska speváčka Karine Sarkisjan či kapela z belgického družobného mesta Essen The Clayroad Company. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Pestrý hudobný program sa počas troch dní sústredí na Mariánske námestie a Námestie Andreja Hlinku. "Svojimi koncertmi zabavia návštevníkov populárne slovenské skupiny ako Desmod, Nocadeň, King Shaolin, Saténové ruky aj All-Stars Band. Netradičný zážitok ponúkne aj spojenie obľúbenej skupiny Aya a žilinského Štátneho komorného orchestra," priblížila Ondrášová.



Na svoje si však prídu aj milovníci folklórnej a vážnej hudby prostredníctvom Folklórneho súboru Rozsutec a Žilinského miešaného zboru. "V minulom roku sme tiež ponúkli možnosť odprezentovať svoju tvorbu lokálnym profesionálnym i amatérskym hudobníkom. Záujem bol taký veľký, že aj na pripravovanom 29. ročníku Staromestských slávností vystúpia kapely vybrané odbornou porotou," poznamenal primátor Peter Fiabáne.



Doplnil, že súčasťou slávností bude opäť Tržnica Žilina, ktorá ponúkne zaujímavý sprievodný program v podobe Magic Garden s atmosferickou elektronickou hudbou. "Zaujímavú aktivitu ponúkne aj Rosenfeldov palác, návštevníci sa môžu tešiť na diskusiu cyklu Genius Loci na tému Staromestské slávnosti. Pripravuje sa aj výstava vo verejnom priestore v spolupráci so Súkromnou školou umeleckého priemyslu Žilina a sprievodné podujatie Kubelíkova Žilina organizované v Groma Art Factory," dodal Fiabáne.