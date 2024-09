Staromestskí poslanci v Košiciach vinia starostu zo šikany

Košice 12. septembra (TASR) - Väčšina poslancov košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto obviňuje starostu Igora Petrovčika z cenzúry a šikanovania poslaneckého zboru. Zhodlo sa na tom desať z 13 miestnych poslancov. Obrátiť sa chcú aj na orgány štátnej správy. Podľa starostu ide o politikárčenie a cieľom poslancov je neustály boj, kritika, neochota k dohode a obštrukcie.



Poslanci argumentujú častými zastupiteľstvami, nevyplatením poslaneckých odmien či osobnými urážkami. Tvrdia tiež, že starosta porušil Štatút Redakčnej rady, keď sa svojvoľne rozhodol vydať občasník MČ Staromestské listy bez potrebného súhlasu väčšiny poslancov, ktorí Redakčnú radu tvoria. Chceli v ňom reagovať spoločným príspevkom na obvinenia v úvodníku starostu.



Konflikt zo strany starostu prišiel podľa nich po tom, ako mu vlani v decembri odmietli navýšiť plat. Následne im obmedzil vyplácanie poslaneckých odmien, ktoré im boli na základe rozhodnutia súdu doplatené. "Pripravujeme ďalšie podania na ďalšie inštitúcie," dodala miestna poslankyňa Ľubica Blaškovičová, podľa ktorej by sa mali týkať aj mobbingu a bossingu.



Skupina poslancov poukázala tiež na to, že za bežných okolností je ročne štyri až päť zasadnutí zastupiteľstva. Za uplynulých osem mesiacov ich bolo v Starom Meste dokopy 23. "Niektoré boli len s jedným bodom programu, pričom materiály boli nepripravené a nebolo možné o nich hlasovať," spresnila poslankyňa Renáta Zolnaiová. Podľa vyjadrenia poslancov je častým dôvodom zastupiteľstiev krátenie poslaneckých odmien za neúčasť. Za nezhodami je podľa nich aj to, že starostovi zamietli preplatenie dovolenky.



Tvrdia tiež, že obyvateľom neboli vyplácané mimoriadne sociálne dávky a projekty MČ stoja.



Petrovčik sa voči týmto tvrdeniam ohradil. Vo svojej reakcii pre TASR uviedol, že obsah septembrového čísla občasníka MČ je plne v súlade s návrhmi Redakčnej rady odsúhlasenými v júni. "Noviny vyšli v súlade so zápisnicou a presne podľa členmi odsúhlaseného obsahu," skonštatoval s tým, že bolo potrebné dodržať aj dohodnutý termín s tlačiarňou a grafickým štúdiom. "Cenzúru textu považuje starosta za neakceptovateľný zásah do slobody prejavu, najmä ak si poslanci môžu prezentovať svoje názory bez problémov len preto, že majú väčšinu v Redakčnej rade," uviedol miestny úrad.



Starosta pripomenul, že počas piatich rokoch vo funkcii poberá základný plat zo zákona bez navýšenia, čo je 4591 eur v hrubom, pričom ani raz za svoje pôsobenie nemal schválenú žiadnu odmenu za vykonanú prácu.



Na tvrdenia poslancov tiež reagoval, že mimoriadne dávky pomoci sa môžu priznať len z rozpočtu schváleného za príslušný rozpočtový rok. Podľa jeho slov predložil návrh rozpočtu na rok 2024 v štandardnom čase a so zohľadnením priorít, ktoré ako štatutár považoval za dôležité, pričom poslanci mesiace robili obštrukcie. Rozpočet MČ bol schválený v auguste.



Zároveň poslancom vyčíta, že si ako jediní v meste zrušili takzvané "Poslanecké dni", nepomáhajú a vo väčšine prípadov sa ani nezúčastňujú významných podujatí, ktoré MČ organizuje.