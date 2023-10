Staromestskú ulicu v Bratislave pre pietnu spomienku uzavrú

Bratislava 2. októbra (TASR) - Staromestská ulica v centre Bratislavy bude v pondelok približne od 19.00 h uzavretá. Dôvodom je pietna spomienka na tragickú dopravnú nehodu na zastávke Zochova. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff s tým, že predpokladaný čas dopravného obmedzenia je niekoľko desiatok minút.



Priblížil, že počas obmedzenia nebude možný prejazd vozidiel od Hodžovho námestia v smere do Petržalky. "Súčasne je potrebné, aby vodiči počítali aj s dopravnými obmedzeniami na priľahlých uliciach v okolí Staromestskej ulice, a to najmä Pilárikovej ulice," dodal Szeiff.



Vodičov vyzval na rešpektovanie pokynov polície a pokiaľ to bude možné, aby sa tomuto úseku vyhli, prípadne na prejazd využili alternatívnu trasu.



"Presne rok po tejto tragédii organizujú študenti a študentky Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Vysokej školy múzických umení pietne podujatie, ktorým si uctia pamiatku obetí," ozrejmilo hlavné mesto na sociálnej sieti.



K nehode na zastávke Zochova na Staromestskej ulici v Bratislave došlo pred rokom po tom, ako auto s opitým vodičom narazilo do ľudí stojacich na zastávke. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a piatich zranených.