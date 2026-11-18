< sekcia Regióny
Staronový primátor Brezna T. Abel aj 18 poslanci sa ujali funkcií
Poslaneckými nováčikmi sú Ján Medveď a Roman Švidraň.
Autor TASR
Brezno 18. novembra (TASR) - Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Brezne sa v stredu ujali funkcií doterajší primátor mesta Tomáš Abel a 18 poslancov mestského parlamentu. Slávnostný sľub zložil Abel, ktorý sa stal hlavou mesta po štvrtý raz, a mestskí poslanci, ktorí sú až na dvoch nováčikov staronoví, a teda obhájili svoj poslanecký mandát. Všetci sú bez straníckej príslušnosti.
Obyvatelia Brezna v októbrových komunálnych voľbách do MsZ zvolili Andreja Barančoka, Martina Juhaniaka, Pavla Ambrosa, Miroslava Barana, Ivanu Donovalovú, Júliusa Obernauera, Jána Králika, Tomáša Turňu, Ľubicu Štugnerovú, Mateja Garaja, Petru Dzurmanovú, Milana Palovčíka, Daniela Struhára, Martina Ridzoňa, Miroslava Fašanga a Erika Duhana. Poslaneckými nováčikmi sú Ján Medveď a Roman Švidraň.
Po treťom volebnom období zostáva vo funkcii primátora mesta nezávislý kandidát Tomáš Abel, ktorému podporu v októbrových komunálnych voľbách vyjadrilo 4890 oprávnených voličov, pričom v súboji o post prvého muža horehronskej metropoly získal 83,36 percenta platných hlasov. S výrazným náskokom porazil svojho jediného vyzývateľa Michala Dolňana (Demokrati), ktorý presvedčil 976 hlasujúcich, čo je 16,63 percenta. Volebná účasť v Brezne dosiahla necelých 38 percent.
„Brezno za posledné roky zrealizovalo stovky investícií, zvýšilo majetok mesta o viac ako 70 miliónov eur. Realizovali sme nové cesty, chodníky, kontajnerové stojiská, novú kompostáreň, byty, obnovu materských a základných škôl, detské a športové ihriská, vodnú nádrž, obnovu plavárne, oddelení nemocnice, mestského úradu či novú križovatku pri obchodnom reťazci. Máme pripravených množstvo už schválených projektov a dotácií vo výške 17 miliónov eur a rozpracované viaceré projekty za viac ako 130 miliónov eur,“ zdôraznil na sociálnej sieti Abel.
Podľa neho cieľom zostáva rozvíjať mesto Brezno s výraznou podporou mladých ľudí, vytvárať podmienky pre rodiny a zabezpečiť dôstojnú starostlivosť o seniorov.
Obyvatelia Brezna v októbrových komunálnych voľbách do MsZ zvolili Andreja Barančoka, Martina Juhaniaka, Pavla Ambrosa, Miroslava Barana, Ivanu Donovalovú, Júliusa Obernauera, Jána Králika, Tomáša Turňu, Ľubicu Štugnerovú, Mateja Garaja, Petru Dzurmanovú, Milana Palovčíka, Daniela Struhára, Martina Ridzoňa, Miroslava Fašanga a Erika Duhana. Poslaneckými nováčikmi sú Ján Medveď a Roman Švidraň.
Po treťom volebnom období zostáva vo funkcii primátora mesta nezávislý kandidát Tomáš Abel, ktorému podporu v októbrových komunálnych voľbách vyjadrilo 4890 oprávnených voličov, pričom v súboji o post prvého muža horehronskej metropoly získal 83,36 percenta platných hlasov. S výrazným náskokom porazil svojho jediného vyzývateľa Michala Dolňana (Demokrati), ktorý presvedčil 976 hlasujúcich, čo je 16,63 percenta. Volebná účasť v Brezne dosiahla necelých 38 percent.
„Brezno za posledné roky zrealizovalo stovky investícií, zvýšilo majetok mesta o viac ako 70 miliónov eur. Realizovali sme nové cesty, chodníky, kontajnerové stojiská, novú kompostáreň, byty, obnovu materských a základných škôl, detské a športové ihriská, vodnú nádrž, obnovu plavárne, oddelení nemocnice, mestského úradu či novú križovatku pri obchodnom reťazci. Máme pripravených množstvo už schválených projektov a dotácií vo výške 17 miliónov eur a rozpracované viaceré projekty za viac ako 130 miliónov eur,“ zdôraznil na sociálnej sieti Abel.
Podľa neho cieľom zostáva rozvíjať mesto Brezno s výraznou podporou mladých ľudí, vytvárať podmienky pre rodiny a zabezpečiť dôstojnú starostlivosť o seniorov.