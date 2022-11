Staronový primátor M. Vallo prevzal opätovne vedenie hlavného mesta

Bratislava 15. novembra (TASR) – Staronový primátor Bratislavy Matúš Vallo prevzal vedenie hlavného mesta na ďalšie štyri roky. V Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca sa v utorok uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde sa Vallo opätovne ujal funkcie šéfa slovenskej metropoly. Spolu s ním zložili sľub novozvolení bratislavskí mestskí poslanci.



"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti a ochraňovať záujmy hlavného mesta," zaviazali sa noví poslanci aj primátor. Svojím slovom aj podpisom potvrdili, že ústavu i zákony budú pri výkone svojej funkcie uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.



Primátor novým poslancom zaželal veľa úspechov pri napĺňaní ich poslaneckých mandátov v prospech Bratislavy a jej obyvateľov tak, aby slovenská metropola bola dôstojným reprezentantom všetkých jej obyvateľov. Vo svojom príhovore prisľúbil, že bude pokračovať s maximálnou energiou v dialógu a hľadaní partnerstiev s každým mestským poslancom i starostami bratislavských mestských častí. Deklaruje, že to ostáva jednou z jeho priorít.



"Sme tu preto, aby sme Bratislavu urobili ešte lepším mestom. Máme skvelých obyvateľov, nesklamme ich. Dali nám dôveru," odkázal Vallo poslaneckému zboru. Pripomenul, že aj hlavné mesto čakajú nie jednoduché roky, ktoré sa dajú zvládnuť len spoluprácou.



Vallo bude mať v novom mestskom bratislavskom zastupiteľstve väčšinu. Do 45-členného mestského parlamentu sa dostalo 29 kandidátov za koalíciu Team Bratislava, PS a SaS, za ktorú kandidoval aj primátor.



Za Team Bratislava, PS a SaS sa do mestského zastupiteľstva dostala Lenka Antalová Plavuchová, Katarína Augustinič, Adam Berka, Kamil Bodnár, Matúš Čupka, Dávid Dej. Taktiež Monika Ďurajková, Oskar Dvořák, Petra Hudáková, Lenka Jakubčová, Ján Karman, Dana Kleinert a Daniel Klimovský.



Koalíciu má v poslaneckom zbore reprezentovať aj Tatiana Kratochvílová, Martin Kuruc, Jakub Kuruc, Roman Lamoš, Marek Machata, Miroslav Macko, Jakub Mrva, Lucia Plaváková, Igor Polakovič, Michal Sabo i Adam Sarlós. Rovnako aj Lucia Štasselová, Matej Vagač, Jakub Vallo, Martin Vlačiky a Martin Winkler.



Ďalší kandidáti, ktorí sa dostali do mestského zastupiteľstva, sú buď nezávislí, alebo zastupujú iné strany či koalície. Medzi nezávislými kandidátmi je Ján Hrčka, Jana Jakubkovič, Radovan Jenčík, Michal Vlček a Jozef Uhler. Za Stranu obcí a miest - Som Slovensko sa do bratislavského mestského parlamentu prebojovali Gabriela Ferenčáková, Juraj Káčer, Dárius Krajčír, Jozef Krúpa a Zdenka Zaťovičová.



Za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti Dana Čahojová, Alžbeta Ožvaldová a Branislav Záhradník. Za Tím Ružinov Martin Chren a Martin Patoprstý. Róbert Pajdlhauser sa do zastupiteľstva dostal s podporou strán a hnutí Sme rodina, KDH, Za ľudí, Dobrá voľba a Umiernení, Aliancia.