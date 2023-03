Staronovým starostom Krušoviec je Martin Zdychavský

Krušovce 27. marca (TASR) – Staronovým starostom Krušoviec v okrese Topoľčany sa stal nezávislý kandidát Martin Zdychavský. Na čele obce stál aj v predchádzajúcom volebnom období. Starostu zvolili obyvatelia do funkcie v sobotných (25. 3.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí. Vyplýva to z výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Obyvatelia Krušoviec volili v doplňujúcich voľbách aj siedmich poslancov obecného zastupiteľstva.



Z celkového počtu 813 platných hlasovacích lístkov získal Zdychavský 466 hlasov (57,31 percenta). Jeho protikandidátmi boli Jaroslav Števula (nezávislý), ktorému odovzdalo svoj hlas 305 voličov (37,51 percenta), Andrea Ondrušková (nezávislá) získala 23 hlasov (2,82 percenta) a Miroslav Polner (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti) so ziskom 19 hlasov (2,33 percenta). Volebná účasť v doplňujúcich voľbách starostu dosiahla 56,65 percenta.



Voľby do samosprávy obce Krušovce, ktoré sa uskutočnili 29. októbra 2022, boli okresnou volebnou komisiou vyhlásené za neplatné z dôvodu pochybnosti o zápisnici.