Staronovým starostom Pribety sa stal Norbert Zsitva

Pribeta 27. marca (TASR) – Staronovým starostom Pribety v okrese Komárno sa stal Norbert Zsitva (Aliancia). Starostu zvolili obyvatelia do funkcie v sobotných (25. 3.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí. Vyplýva to z výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Voliči v Pribete sa rozhodovali medzi dvoma kandidátmi. Zsitva získal 733 voličských hlasov (68,82 percenta), jeho protikandidátka Silvia Sándorová (NEKA) presvedčila 332 voličov (31,17 percenta). Voličská účasť dosiahla 46,77 percenta.



V októbrových komunálnych voľbách zvíťazil vtedajší poradca starostu Rudolf Héger. Dovtedajšieho starostu Zsitvu predbehol o viac ako 20 percent. V polovici novembra sa však víťaz volieb vzdal mandátu starostu i poslanca obecného zastupiteľstva.