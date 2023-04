Starosta bratislavského Nového Mesta bude poberať plat 5232 eur

Bratislava 4. apríla (TASR) - Starosta bratislavského Nového Mesta Matúš Čupka bude od mája poberať mesačný plat vo výške 5232 eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Ide o základný plat zvýšený o 25 percent. Zároveň mu bude za obdobie od januára do apríla vyplatená suma 1192 eur.



"Vzhľadom na to, že plat starostu v roku 2022 bol schválený vo výške 3888 eur, čo je suma nižšia ako vypočítaný plat na rok 2023, bude plat od 1. januára 2023 dopočítaný a doplatený v nasledujúcom výplatnom termíne," vysvetľuje dôvodová správa materiálu.



Napriek tomu, že zvýšenie platu starostu o 25 percent poslaneckým zborom prešlo, nepozdávalo sa to niektorým poslancom. Podľa poslanca Andreja Árvu prešiel krátky čas na to, aby bolo možné takto zhodnotiť plat šéfa samosprávy. Považuje to za skorý krok. Očakával by hmatateľné výsledky, ktoré však prídu po zrealizovaní veľkých projektov viazaných na cudzie finančné zdroje.



Vicestarosta Nového Mesta Martin Vlačiky odôvodnil dané zvýšenie "veľkým pracovným nasadením starostu", najmä v súvislosti s nástrahami a dedičstvom z minulosti. Poznamenal, že pri nástupe mu plat nezvyšovali, keďže bol novým starostom. "Po uplynutí akoby skúšobnej doby vo funkcii sa osvedčil a zvýšenie platu si zaslúži," odkázal. Zástupca starostu Pavol Troiak spomenul finančnú motiváciu pre to, aby boli veľké projekty plnené v požadovanej kvalite.



Poslanecký zbor zároveň schválil plat aj miestnemu kontrolórovi. Ten bude po novom mať mesačný plat vo výške 2921 eur, a to s účinnosťou od januára 2023. Okrem toho bude od 1. mája dostávať mesačnú odmenu vo výške 30 percent svojho mesačného platu. Vedenie mestskej časti to odôvodňuje spokojnosťou s jeho prácou.



Platové pomery starostu mestskej časti sú upravené zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku stanoveného podľa počtu obyvateľov.



Miestnemu kontrolórovi určuje miestne zastupiteľstvo plat na základe zákona o obecnom zriadení. Jeho plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu SR.