Starosta bratislavského Nového Mesta M. Čupka chce opätovne kandidovať
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Starosta bratislavského Nového Mesta Matúš Čupka bude v tohtoročných jesenných voľbách obhajovať svoj post. Je kandidátom štvorkoalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Svoju kandidatúru ohlásil v utorok na tlačovej konferencii. Čupka šéfuje Novému Mestu od roku 2022.
„Komunálna politika nie je o veľkých heslách a o veľkých emóciách, ale je o poctivej, intenzívnej, každodennej drobnej práci, ktorá možno nie je úplne viditeľná. Chceme sa jednoducho cítiť v našom Novom Meste tak, že je tu poctivo a naozaj zodpovedne rozhodované o veciach verejných,“ povedal Čupka. Vo svojej predvolebnej kampani sa chce zamerať na viacero oblastí. Prvou je tržnica, ktorá postupne ožíva a ľudia sa do nej začínajú vracať. „Naďalej chceme pokračovať v pozitívnom smerovaní v tejto budove, investovať trošku aj do jej vizuálneho vzhľadu, priniesť tam zaujímavejšie kultúrno-spoločenské akcie,“ priblížil Čupka.
Za dôležitý označil aj projekt jazera Kuchajda, kde podľa jeho slov začínajú ľudia čoraz viac chodiť a tráviť tam viac času. Čupka je najviac hrdý na to, že napriek zlej finančnej situácii investovali za posledné roky do budúcnosti detí. Vymenoval, že realizovali najrozsiahlejšie investičné akcie do škôl, jedální a kuchýň. „Vytvárali sme kolektívu na našich školách a škôlkach lepšie podmienky pre prácu a našim deťom lepšiu štartovaciu čiaru ďalej do života,“ uviedol súčasný starosta mestskej časti Nové Mesto. Poukázal aj na ďalšie vydarené projekty, akými sú napríklad rekonštrukcia Račianskej ulice, financie smerované do verejného osvetlenia, lesoparku i bezpečnosti.
V ďalšom období sa chce Čupka sústrediť na investície do chodníkov a ciest i do verejných priestranstiev. Za prioritu si v prípade úspechu v komunálnych voľbách kladie aj presťahovanie úradu.
Na post starostu Nového Mesta ohlásil kandidatúru aj Tomáš Čajda (nezávislý), ktorý sa roky pohybuje v samosprávnej sfére a venuje sa eurofondom, investíciám a verejnému obstarávaniu.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
