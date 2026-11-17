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Starosta bratislavského Starého Mesta M. Vagač i poslanci zložili sľub
Výsledok volieb a opätovné zvolenie vníma staronový šéf miestnej samosprávy ako záväzok pokračovať v začatých projektoch a napĺňať priority.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Opätovne zvolený starosta bratislavského Starého Mesta Matej Vagač sa oficiálne ujal vedenia mestskej časti na ďalšie štvorročné volebné obdobie. Stalo sa tak na utorňajšom ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Spolu s ním zložili sľub aj takmer všetci poslanci z 25-členného poslaneckého zboru.
Výsledok volieb a opätovné zvolenie vníma staronový šéf miestnej samosprávy ako záväzok pokračovať v začatých projektoch a napĺňať priority. „Hlavnou výzvou bude zosúladiť plánované projekty s finančnými možnosťami mestskej časti a zabezpečiť ich plynulú realizáciu,“ uviedol pre TASR Vagač.
V budúcom roku sa chce mestská časť podľa neho zamerať najmä na rekonštrukciu Základnej školy Vazovova, pokračovať chce aj v projekte prístavby jedálne na Grösslingovej ulici či príprave ďalších rekonštrukcií v zóne Panenská. Popri tom sa chcú venovať obnove chodníkov, modernizácii škôl a škôlok a výsadbe zelene. Rovnako tak by malo pokračovať zlepšovanie fungovania miestneho úradu a dostupnosti služieb. Samospráva taktiež deklaruje, že chce zachovať otvorenú komunikáciu s obyvateľmi a priestor na dialóg.
Okrem starostu Starého Mesta, jednej zo štyroch najväčších bratislavských mestských častí, zložili sľub aj noví poslanci. V 25-člennom poslaneckom zbore sú všetci za koalíciu Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. V poslaneckom zbore je osem žien a 17 mužov.
Mestská časť by mala zároveň začať rok 2027 v rozpočtovom provizóriu. „Dôvodom je potreba zodpovedne pripraviť rozpočet, ktorý zohľadní aktuálne finančné možnosti mestskej časti, jej investičné priority a plánované rozvojové projekty,“ priblížila hovorkyňa starostu Kristína Tobiášová. Cieľom je podľa nej pripraviť realistický a udržateľný rozpočet, ktorý umožní pokračovať v rozbehnutých investíciách, obnove škôl, verejných priestorov a rozvoji Starého Mesta.
Výsledok volieb a opätovné zvolenie vníma staronový šéf miestnej samosprávy ako záväzok pokračovať v začatých projektoch a napĺňať priority. „Hlavnou výzvou bude zosúladiť plánované projekty s finančnými možnosťami mestskej časti a zabezpečiť ich plynulú realizáciu,“ uviedol pre TASR Vagač.
V budúcom roku sa chce mestská časť podľa neho zamerať najmä na rekonštrukciu Základnej školy Vazovova, pokračovať chce aj v projekte prístavby jedálne na Grösslingovej ulici či príprave ďalších rekonštrukcií v zóne Panenská. Popri tom sa chcú venovať obnove chodníkov, modernizácii škôl a škôlok a výsadbe zelene. Rovnako tak by malo pokračovať zlepšovanie fungovania miestneho úradu a dostupnosti služieb. Samospráva taktiež deklaruje, že chce zachovať otvorenú komunikáciu s obyvateľmi a priestor na dialóg.
Okrem starostu Starého Mesta, jednej zo štyroch najväčších bratislavských mestských častí, zložili sľub aj noví poslanci. V 25-člennom poslaneckom zbore sú všetci za koalíciu Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. V poslaneckom zbore je osem žien a 17 mužov.
Mestská časť by mala zároveň začať rok 2027 v rozpočtovom provizóriu. „Dôvodom je potreba zodpovedne pripraviť rozpočet, ktorý zohľadní aktuálne finančné možnosti mestskej časti, jej investičné priority a plánované rozvojové projekty,“ priblížila hovorkyňa starostu Kristína Tobiášová. Cieľom je podľa nej pripraviť realistický a udržateľný rozpočet, ktorý umožní pokračovať v rozbehnutých investíciách, obnove škôl, verejných priestorov a rozvoji Starého Mesta.