Starosta bratislavskej Dúbravky M. Zaťovič bude znovu kandidovať

Bratislava 22. júna (TASR) – Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka Martin Zaťovič sa v jesenných komunálnych voľbách pokúsi získať tretí mandát v rade. Opätovnú kandidatúru na post šéfa samosprávy potvrdil ako člen tímu Naša Dúbravka.



"V prípade, že sa podarí vyzbierať dostatok podpisov na registráciu nového politického subjektu, Strany obcí a miest - SOM Slovensko, Naša Dúbravka sa stane jej súčasťou," dodal Zaťovič, pôsobiaci na poste starostu bratislavskej mestskej časti od roku 2014.



Oznámil tiež, že tím, ktorý kandiduje do miestneho zastupiteľstva, tvoria z polovice súčasní poslanci Dúbravky. "Druhú polovicu kandidátky sme ponúkli novým, aktívnym ľudom, ktorí chcú participovať na zlepšovaní života v našej mestskej časti," povedal po oznámení kandidatúry Zaťovič.



Spolu s kolegami chce dokončiť rozbehnuté projekty v mestskej časti, ako je napríklad rozšírenie Harmincovej ulice, Dúbravku chce tiež čo najlepšie pripraviť na zavedenie mestskej parkovacej politiky, plánom je takisto pokračovať v obnove škôl, športovísk a verejných priestorov.



Zaťovič zároveň oznámil, že bude kandidovať aj na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Spolu s ním sa budú o miesto v krajskom parlamente uchádzať súčasný podpredseda BSK pre oblasť zdravotníctva Juraj Štekláč i miestny poslanec Tomáš Husár. Na bratislavských mestských poslancov budú za tím Naša Dúbravka kandidovať súčasná viceprimátorka hlavného mesta Zdenka Zaťovičová a tiež štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, mestský a krajský poslanec Juraj Káčer.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.