Starosta bratislavských Jaroviec J. Uhler bude opätovne kandidovať

Bratislava 14. júna (TASR) – Starosta bratislavských Jaroviec Jozef Uhler bude v tohtoročných komunálnych voľbách obhajovať svoj post a opätovne kandidovať na šéfa tejto mestskej časti. Potvrdil to pre TASR. Dokončiť chce rozbehnuté projekty. Kandidovať chce ako nezávislý. Uchádzať sa chce opäť aj o funkciu bratislavského mestského poslanca.



"V roku 2018 som kandidoval s tým, že som predstavil svoj volebný program do roku 2026. Vysvetľoval som, prečo je nevyhnutné mať k dispozícii dve volebné obdobia. Sú to najmä zdĺhavé prípravné procesy pri väčších stavbách, čo sa aj potvrdilo," povedal Uhler.



Hoci sú Jarovce malou mestskou časťou s piatimi ľuďmi na miestnom úrade, samospráve sa podľa starostu podarilo pripraviť výstavbu novej materskej školy. Projekt má za sebou projektovú prípravu, stavebné povolenie a vysúťažného dodávateľa. Samospráva tiež pripravuje prístavbu základnej školy, na ktorú je už stavebné povolenie a pracuje sa na realizačnom projekte i projekte interiéru. Najnáročnejšou z pripravovaných stavieb je cyklochodník Jarovce - Rusovce, ktorého príprava trvá tri roky.



"V ďalšom volebnom období bude potrebné všetky tieto stavby zrealizovať, a práve to je dôvod mojej kandidatúry," poznamenal Uhler. Verí, že rovnako konštruktívnych poslancov bude mať mestská časť aj v budúcom volebnom období. V tomto volebnom období samospráva podľa neho ukázala, že mestská časť je zelenou mestskou časťou, ktorá dokáže financovať opravy ciest či zohnať peniaze pre deti a mládež najmä v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry.