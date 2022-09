Starosta bratislavských Vajnôr M. Vlček predstavil priority

Bratislava 7. septembra (TASR) – Starosta bratislavskej mestskej časti (MČ) Vajnory Michal Vlček, ktorý sa v jesenných komunálnych voľbách opätovne uchádza o tejto post, predstavil priority na nasledujúce volebné obdobie. Urobil tak v stredu na tlačovej konferencii. Podotkol, že jeho program je otvoreným dokumentom, zapracovať chce doň aj podstatné pripomienky od občanov.



"Máme skúsenosti a jasnú a racionálnu predstavu, ako ďalej zlepšovať život ľudí vo Vajnoroch a ako čeliť novým výzvam, ktoré prináša aktuálna pohnutá doba, v ktorej žijeme," skonštatoval Vlček.



Za jednu z najdôležitejších programových priorít považuje zachovanie doterajšieho charakteru Vajnôr ako "dediny v meste". Dôraz kladie tiež na dopravu, prioritou je vybudovanie severného obchvatu pre tranzitnú dopravu. Dokončiť chce integrované parkovisko pri železničnej stanici, zvýšiť dostupnosť vlakovej dopravy, vybudovať cyklotrasu Rybničná či na Zlaté piesky. Kľúčové dopravné veci chce koordinovane riešiť so štátom, krajom a hlavným mestom.



V oblasti starostlivosti o seniorov považuje za dôležité vybudovanie nového moderného senior domu, v oblasti športu a vzdelávania vybudovanie multifunkčnej športovej haly a revitalizáciu športového priestoru Alviano či vybudovanie nového športovo-kultúrno vzdelávacieho centra.



"V oblasti financií pristúpime k opatreniam, ktoré budú viesť k energetickým úsporám v mestskej časti," deklaruje Vlček, ktorého snahou je získať tiež viac financií z grantov a fondov. Prisľúbil taktiež väčšiu výsadbu stromov, záhonov a kvetinovej výzdoby. Pokračovať chce i vo vodozádržných a ďalších ekologických opatreniach.



Venovať sa chce tiež zvýšeniu bezpečnosti, a to zvýšením efektivity osvetlenia, zabezpečením osvetlenia pre všetky priechody pre chodcov, osadením spomaľovacích vankúšov na nebezpečných úsekoch ciest i novými digitálnymi meračmi rýchlosti. "Vieme, ako ďalej rozvíjať naše vzácne kultúrne dedičstvo a spoluprácu s partnermi," odkázal Vlček.



Vlček sa o priazeň voličov uchádza ako nezávislý kandidát. Je jedným z troch kandidátov uchádzajúcich sa o kreslo šéfa miestnej samosprávy.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.