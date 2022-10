Starosta J. Hrčka chce v bratislavskej Petržalke ďalej zlepšovať veci

Bratislava 30. októbra (TASR) - Starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov obhájil svoj post a v spojených samosprávnych voľbách získal 77,19 percenta hlasov, chce naďalej zlepšovať veci v tejto počtom obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti. Uviedol to na sociálnej sieti, kde sa voličom poďakoval za hlas a dôveru.



"Budem sa maximálne snažiť ďalej zlepšovať veci a dobehnúť čo najviac z toho, čo je zanedbané. Ako aj z toho, čo som za predchádzajúce štyri roky nestihol," skonštatoval starosta.



Zverejnil štatistiku, podľa ktorej sa na sobotných (29. 10.) spojených voľbách v Petržalke zúčastnilo 31.459 voličov, čo je účasť 33,23 percenta. Vo voľbách na starostu Hrčka získal 23.120, jeho protikandidáti Elena Pätoprstá 4172 a Martin Kližan 2657 hlasov. Vo voľbách na miestnych poslancov mala uspieť predovšetkým koalícia Team Bratislava, PS a SaS.



Hrčka sa voličom poďakoval aj za účasť vo voľbách a trpezlivosť pri čakaní, ktoré vzniklo spojením volieb. "Taktiež aj chybným rozhodnutím o počte zásten vo volebných miestnostiach. Aj keď sme ich žiadali viac, štát poslal len tri a my sme neboli dostatočne dôslední," vyhlásil s tým, že urobí všetko pre to, aby sa chyba neopakovala.