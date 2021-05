Starosta Jaroviec odkazuje mládeži, aby sa nesprávala vandalsky

Bratislava 11. mája (TASR) – Starosta bratislavských Jaroviec Jozef Uhler upozorňuje na vandalov ničiacich vynovené ihrisko na Kôstkovej ulici. Rodičov starších detí preto žiada, aby si s nimi pohovorili. Mestská časť podľa neho len minulý týždeň vynovila hracie prvky na detskom ihrisku a už sa začalo jeho postupné ničenie. Pripomína, že škoda nad 266 eur je trestným činom.



"Spôsobiť takúto škodu pri dnešných cenách ocele a dreva nie je problém, a preto treba dávať veľký pozor. Detské ihrisko je určené pre deti od dvoch do 12 rokov. Preto je tiež nemysliteľné, aby sme tam ráno nachádzali rozbité fľaše od alkoholu," odkazuje Uhler.



Starosta pripúšťa, že všetci, keď boli malí, vystrájali, avšak len málokto sa správal vandalsky. To sa podľa neho o niektorých dospievajúcich deťoch nedá povedať. Verí preto, že rodičia si so svojimi deťmi pohovoria, aby ničenie nepokračovalo. "My sa postaráme o obnovu a údržbu, od vás očakávame len to, že veci sa nebudú cielene ničiť," dodáva Uhler.