Starosta košického Sídliska KVP L. Lörinc chce obhájiť post

Košice 23. júna (TASR) – Starosta košickej mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc sa v jesenných komunálnych voľbách chce opäť uchádzať o tento post. Svoju kandidatúru spolu so vznikom mestskej strany s názvom Košická strana oznámil na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Chcem pokračovať vo svojej práci. Myslím si, že spoločne s mojimi kolegami sa mi za štyri roky podarilo posunúť Sídlisko KVP výrazne vpred. Teraz hovorím, poďme spolu ďalej. Máme pripravené veľké strategické projekty," povedal s tým, že štyri roky boli pomerne krátka doba a preto by rád pokračoval.



Spolu so svojím tímom oznámil aj začiatok zberu podpisov na vznik Košickej strany. Podľa jeho slov ide reakciu na súčasné vedenie mesta. Prípravný výbor tvorí aktuálne okolo 20 ľudí. Medzi jej zakladajúcimi členmi sú okrem Lörinca aj niektorí súčasní mestskí či miestni poslanci, ich blízki spolupracovníci, ale aj ľudia z mimopolitického prostredia. "Cítime potrebu, aby sa ľudia vo volených funkciách spájali v prospech mesta Košice. Našou víziou je spájanie talentov Košíc prostredníctvom pozitívnej vízie rozvoja mesta," povedal.



Založením novej strany chcú osloviť aj ďalších ľudí, ktorým záleží na rozvoji mesta. "Sme tím, ktorý ide spoločne do komunálnych a župných volieb. Nie proti niekomu, ale za niečo," dodal člen prípravného výboru Ladislav Strojný.



Lörinc pripomenul, že na vznik strany je potrebné získať 10.000 podpisov. "Ak sa nám to podarí do 15. júla, pôjdeme všetci kandidovať pod hlavičkou strany. Ak sa nám to nepodarí, pokračujeme v zbere podpisov ako nezávislí kandidáti, respektíve na úrovni miestnych zastupiteľstiev a mestského zastupiteľstva nevylučujem predvolebné koalície," doplnil.