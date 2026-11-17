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Starosta košickej MČ Pereš P. Kavuľa a poslanci zložili sľub
Samospráva chce obyvateľom priniesť aj nové služby v podobe zdravotného strediska, ktorého zriadenie by chcel starosta presadiť na miestnom zastupiteľstve ešte do konca roka.
Autor TASR
Košice 17. novembra (TASR) - Opätovne zvolený starosta košickej mestskej časti (MČ) Pereš Peter Kavuľa sa oficiálne ujal vedenia MČ na ďalšie štvorročné volebné obdobie na pondelkovom (16. 11.) ustanovujúcom miestnom zastupiteľstve. Spolu s ním zložili sľub aj všetci poslanci z päťčlenného poslaneckého zboru.
Medzi priority na ďalšie volebné obdobie podľa starostu patria opravy chodníkov, najmä rekonštrukcia ulice Bystrická, ktorá ako jediná v MČ patrí do majetku a správy mesta Košice a je podľa neho v zlom technickom stave. Zamerať sa chce aj na výstavbu novej materskej školy, inkluzívneho ihriska či prístreškov na zastávky mestskej hromadnej dopravy.
Samospráva chce obyvateľom priniesť aj nové služby v podobe zdravotného strediska, ktorého zriadenie by chcel starosta presadiť na miestnom zastupiteľstve ešte do konca roka. „Pereš je už organicky spojený s novými dvoma veľkými obytnými súbormi, a to Vyšný Lorinčík a Lorinčík - Háje, ako aj s pôvodným Lorinčíkom. Je to veľký konglomerát, ktorý nemá vôbec k dispozícii služby zdravotného charakteru, nemáme tu lekáreň,“ dodal pre TASR Kavuľa.
Okrem starostu Pereša zložili sľub aj noví poslanci. V päťčlennom poslaneckom zbore je Jozef Hodermarsky, Branislav Liba, Miroslav Daňo, Oto Göbl a Lukáš Nárožný. Dvaja z poslancov sú za stranu KDH a po jednom sú za strany Košická strana, Slovensko a SaS a PS a Za ľudí.
Zastupiteľstvo sa po slávnostnej časti venovalo zvoleniu komisie pre ochranu verejného záujmu. Ako Kavuľa spresnil, iné komisie nateraz nevolili, urobia tak na ďalšom riadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Zvolili si napríklad aj zástupcu starostu či povereného poslanca, ktorý v prípade neprítomnosti starostu a zástupcu môže zvolávať zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Na najbližšom zastupiteľstve by starosta chcel schváliť rozpočet, ktorý bude podľa neho najdôležitejším bodom.
Medzi priority na ďalšie volebné obdobie podľa starostu patria opravy chodníkov, najmä rekonštrukcia ulice Bystrická, ktorá ako jediná v MČ patrí do majetku a správy mesta Košice a je podľa neho v zlom technickom stave. Zamerať sa chce aj na výstavbu novej materskej školy, inkluzívneho ihriska či prístreškov na zastávky mestskej hromadnej dopravy.
Samospráva chce obyvateľom priniesť aj nové služby v podobe zdravotného strediska, ktorého zriadenie by chcel starosta presadiť na miestnom zastupiteľstve ešte do konca roka. „Pereš je už organicky spojený s novými dvoma veľkými obytnými súbormi, a to Vyšný Lorinčík a Lorinčík - Háje, ako aj s pôvodným Lorinčíkom. Je to veľký konglomerát, ktorý nemá vôbec k dispozícii služby zdravotného charakteru, nemáme tu lekáreň,“ dodal pre TASR Kavuľa.
Okrem starostu Pereša zložili sľub aj noví poslanci. V päťčlennom poslaneckom zbore je Jozef Hodermarsky, Branislav Liba, Miroslav Daňo, Oto Göbl a Lukáš Nárožný. Dvaja z poslancov sú za stranu KDH a po jednom sú za strany Košická strana, Slovensko a SaS a PS a Za ľudí.
Zastupiteľstvo sa po slávnostnej časti venovalo zvoleniu komisie pre ochranu verejného záujmu. Ako Kavuľa spresnil, iné komisie nateraz nevolili, urobia tak na ďalšom riadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Zvolili si napríklad aj zástupcu starostu či povereného poslanca, ktorý v prípade neprítomnosti starostu a zástupcu môže zvolávať zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Na najbližšom zastupiteľstve by starosta chcel schváliť rozpočet, ktorý bude podľa neho najdôležitejším bodom.