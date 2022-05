Starosta Koválovca: Budúci rok stratíme 43 % príjmu z podielových daní

Koválovec 26. mája (TASR) - Za rok 2022 by obci Koválovec v okrese Skalica mal štát poslať z podielových daní približne 37.000 eur. Podľa vývoja a prognóz vo výbere daní by to v roku 2023 malo byť 34.000 eur. Protiinflačný balíček túto sumu ukráti o 13.000 eur v roku 2023, čím zostane suma 21.000 eur. To je o 16.000 eur menej ako v roku 2022, čo je pokles o 43 percent. Tvrdí to starosta obce Koválovec Patrik Renováček.



Ako doplnil, od februára v najmenšej obci v okrese znížili náklady na mzdy približne o 8000 eur. Išlo o zníženie úväzku starostu a tým aj jeho platu o 30 percent a pracovníčky obecného úradu o 20 percent. "Neberiem to tak, že Matovič mne ako starostovi kráti plat. Berie peniaze na budovanie obci, v každej. Pridať rodinám sa má, ale nie populisticky tým, že poškodí obce a mestá. Keby ich nebolo, bol by hotový i s celým štátnym aparátom pri zvládaní pandémie, ako aj utečeneckej vlny v dôsledku vojny na Ukrajine," uviedol Renováček.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) deklaruje, že samosprávy nebudú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti. Priznáva však, že niektoré samosprávy môžu zostať "dýchavičné", pretože štát im v prípade daňového bonusu vstupuje do ich rozpočtovania na budúci rok. Tvrdí taktiež, že zástupcom samospráv predstavil a ponúkol kompenzačné mechanizmy.