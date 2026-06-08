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Starosta Kútov plánuje opäť presadiť zákaz herní a kasín v obci
O návrhu by malo obecné zastupiteľstvo rokovať na zasadnutí naplánovanom na 24. júna.
Autor TASR
Kúty 8. júna (TASR) - Starosta obce Kúty Branislav Vávra plánuje opätovne predložiť poslancom návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým by sa na území obce úplne zakázalo umiestňovanie herní a kasín. O návrhu by malo obecné zastupiteľstvo rokovať na zasadnutí naplánovanom na 24. júna. Pre TASR to uviedol Vávra.
Opätovné predloženie návrhu súvisí aj s verejnou diskusiou o možnom vzniku kasína v objekte bývalej reštaurácie U Janíčkov pri diaľnici D2. Na sociálnych sieťach sa v uplynulých týždňoch objavili viaceré tvrdenia a dohady o postoji obce k tomuto zámeru. Podľa nich mala obec k tomuto zámeru vydať súhlasné stanovisko.
Vávra však odmieta tieto tvrdenia, uviedol, že obec so žiadnym investorom o kasíne nerokovala a neboli mu predložené žiadne ponuky ani dohody. Zároveň dodal, že ako starosta nemá právomoc sám zakázať prevádzku kasína - tú má iba obecné zastupiteľstvo prostredníctvom VZN.
Pripomenul, že obdobný návrh už v minulosti zastupiteľstvo neschválilo. „Týmto rozhodnutím som viazaný, aj keď sa s ním nestotožňujem. Zmeniť ho môže iba zastupiteľstvo,“ skonštatoval. Podľa neho dlhodobo zastáva názor, že herne a kasína by mali byť v obci regulované.
Úrad pre reguláciu hazardných hier pre TASR potvrdil, že v prípade Kútov momentálne neprebieha žiadne konanie o udelenie licencie na prevádzkovanie kasína. Zároveň upozornil, že obec môže prijatím VZN významne ovplyvniť budúce zámery súvisiace s hazardnými hrami na svojom území.
Podľa úradu predstavuje zákazové VZN definitívnu prekážku na udelenie licencie pre kasíno. Ak obec prijme takéto nariadenie aj počas prípadného licenčného procesu a dodrží zákonom stanovené lehoty, môže to mať vplyv na ďalší postup pri udeľovaní licencie.
Spoločnosť GameWorld, ktorá je spájaná so zámerom prevádzkovať kasíno v Kútoch, pre TASR uviedla, že z dôvodu pracovnej vyťaženosti sa jej majitelia momentálne nebudú k záležitosti vyjadrovať.
Opätovné predloženie návrhu súvisí aj s verejnou diskusiou o možnom vzniku kasína v objekte bývalej reštaurácie U Janíčkov pri diaľnici D2. Na sociálnych sieťach sa v uplynulých týždňoch objavili viaceré tvrdenia a dohady o postoji obce k tomuto zámeru. Podľa nich mala obec k tomuto zámeru vydať súhlasné stanovisko.
Vávra však odmieta tieto tvrdenia, uviedol, že obec so žiadnym investorom o kasíne nerokovala a neboli mu predložené žiadne ponuky ani dohody. Zároveň dodal, že ako starosta nemá právomoc sám zakázať prevádzku kasína - tú má iba obecné zastupiteľstvo prostredníctvom VZN.
Pripomenul, že obdobný návrh už v minulosti zastupiteľstvo neschválilo. „Týmto rozhodnutím som viazaný, aj keď sa s ním nestotožňujem. Zmeniť ho môže iba zastupiteľstvo,“ skonštatoval. Podľa neho dlhodobo zastáva názor, že herne a kasína by mali byť v obci regulované.
Úrad pre reguláciu hazardných hier pre TASR potvrdil, že v prípade Kútov momentálne neprebieha žiadne konanie o udelenie licencie na prevádzkovanie kasína. Zároveň upozornil, že obec môže prijatím VZN významne ovplyvniť budúce zámery súvisiace s hazardnými hrami na svojom území.
Podľa úradu predstavuje zákazové VZN definitívnu prekážku na udelenie licencie pre kasíno. Ak obec prijme takéto nariadenie aj počas prípadného licenčného procesu a dodrží zákonom stanovené lehoty, môže to mať vplyv na ďalší postup pri udeľovaní licencie.
Spoločnosť GameWorld, ktorá je spájaná so zámerom prevádzkovať kasíno v Kútoch, pre TASR uviedla, že z dôvodu pracovnej vyťaženosti sa jej majitelia momentálne nebudú k záležitosti vyjadrovať.