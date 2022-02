Starosta Kvakoviec: Finančná pomoc poslúži utečencom adresnejšie

Kvakovce 28. februára (TASR) – Finančná pomoc zaslaná na transparentný účet pomôže vojnovým utečencom z Ukrajiny, ktorí nachádzajú útočisko v rekreačných oblastiach v okolí vodnej nádrže Domaša, adresnejšie. Počas víkendu ich tu prichýlili približne 90. Povedal to pre TASR starosta obce Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou Radovan Kapraľ.



"Logisticky je nemožné vyhlasovať, že potrebujeme chlieb, plienky alebo čokoľvek iné, lebo zrazu nám tu príde 200 chlebov, 100 balíkov plienok. Je to plytvanie zdrojmi a tiež tá pomoc nie je taká efektívna," uviedol s tým, že k rozhodnutiu zriadiť transparentný účet namiesto vyhlasovania zbierok materiálnej pomoci viedla obce skúsenosť z prvých troch dní, odkedy v okolí Domaše začali poskytovať ukrajinským utečencom útočisko.



K pondelku je v okolí Domaše k dispozícii viac ako 300 lôžok. "Z logistických dôvodov ubytovávame ľudí najmä na ubytovni zatiaľ, pretože drvivá väčšina z nich chcela len spať - keďže nespali aj 48 hodín a boli vyčerpaní - najesť sa a riešiť hygienu," priblížil Kapraľ s tým, že väčšina utečencov následne pokračuje v ceste za svojimi rodinami a známymi ďalej na západ. V obci aktuálne evidujú jednu rodinu, ktorá nemá kam ísť. Podľa starostových slov ju pravdepodobne umiestnia na jednej z chát, ktoré tamojší chatári ponúkli ako útočisko pre vojnových utečencov.



Do výzvy pre chatárov na poskytnutie ubytovania pre ukrajinských utečencov sa zapojili obce Bžany, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša a Slovenská Kajňa.