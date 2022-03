Starosta Kvakoviec: Utečenecká vlna nie je hudobný festival

Kvakovce 9. marca (TASR) – K zvládnutiu vlny utečencov z Ukrajiny musíme prispieť všetci, nie je to hudobný festival, ktorý sa organizuje mesiace vopred. Povedal to pre TASR starosta obce Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou Radovan Kapraľ v súvislosti s doterajším organizovaním pomoci v oblasti humanitárnej krízy zo strany štátnych orgánov. V obci, ktorá je ukrajinským vojnovým utečencom nápomocná od prvých dní vypuknutia vojnového konfliktu aj vďaka chatárom z rekreačnej oblasti Dobrá na Domaši, pomáha podľa jeho slov každý, ako vie.



"Ak si niekto myslí, že štát všetko zariadi lúsknutím prsta, tak to sa nedá. Za taký krátky čas sa nedá vymyslieť logistika, aby všetko perfektne fungovalo. Treba si uvedomiť, že štát sme všetci. Každý musí priložiť ruku k dielu," povedal. Pripomenul, že príprava na najväčší hudobný festival na Slovensku, ktorý navštívi 30.000 sebestačných ľudí, trvá organizátorom niekoľko mesiacov, zatiaľ čo slovenské hranice prekročilo za pár dní viac ako 100.000 vojnových utečencov bez zázemia, kontaktov a často i financií s rôznou mierou odkázanosti na pomoc zvonka. "Zaviesť systém do toho chaosu nejaký čas trvá. Pevne však verím, že štát nájde aj mechanizmus, aby refundoval náklady samospráv a ďalších subjektov zapojených do pomoci," doplnil.



V obci, ktorá v troch ubytovniach aktuálne poskytuje útočisko viac ako 60 utečencom, sa už stretli s potrebami matky s autistickým dieťaťom, dôchodcov i seniorky na invalidnom vozíku. Konkrétnu pomoc organizuje koordinátorka ovládajúca ruský jazyk, potraviny pochádzajú zo skladov humanitárnej pomoci a zo zbierok okolitých obcí, s prepravou utečencov pomáhajú dobrovoľníci operatívne.



Transparentný účet, ktorý obec zriadila na zabezpečenie adresnej pomoci utečencom, zatiaľ poslúžil na financovanie prevádzkových nákladov ubytovacích kapacít a nákup potrebného. "Akurát dnes idem kupovať papuče pre 11 detí, ktoré k nám včera prišli so štyrmi ženami. Nemajú so sebou absolútne žiadne oblečenie, prišli len s tým, čo majú na sebe," uviedol Kapraľ.