Starosta Lamača Polakovič chce na jeseň opätovne obhajovať svoj post
Za jeden z najväčších projektov posledného obdobia označil nadstavbu základnej školy.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Starosta bratislavského Lamača Igor Polakovič bude v tohtoročných jesenných voľbách opätovne obhajovať svoj post. Svoju kandidatúru oznámil v utorok. Kandidovať bude za štvorkoalíciu Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Mieni pokračovať v projektoch mestskej časti, venovať sa chce seniorom, športoviskám či verejným priestorom. Program plánuje predstaviť v najbližších týždňoch. Polakovič šéfuje Lamaču od roku 2022.
„Keď sa dnes pozriem na Lamač, vidím, že je lepší. Naše rozhodnutia ľuďom reálne uľahčujú život. Deti majú viac miesta v škole, obyvatelia získali ďalšieho lekára priamo v mestskej časti a verejný priestor je funkčnejší a príjemnejší. Toto nie sú len veľké gestá, ale zlepšenia každodenného života pre ľudí,“ skonštatoval Polakovič.
Za jeden z najväčších projektov posledného obdobia označil nadstavbu základnej školy. Vzniklo tam sedem kmeňových tried s kapacitou 150 detí, odborné učebne a laboratóriá, pribudla aj zelená strecha i nová školská kuchyňa. Vyzdvihol takisto zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, keď sa do zdravotného strediska podarilo priviesť nového všeobecného lekára, keďže dovtedy musela čas obyvateľov cestovať mimo mestskej časti. V samotnom stredisku pribudol aj výťah, ktorý sprístupnil služby seniorom a ľuďom so zníženou mobilitou.
Pozornosť upriamil aj na, podľa vlastných slov, posilnenie komunitného a kultúrneho života. A to digitalizáciou kina, ktoré mestská časť prevádzkuje vo vlastnej réžii, zriadením domovskej scény pre nové divadlo či novými priestormi knižnice. Zabúdať podľa neho netreba ani na projekt „Digitálni seniori“, petangové ihrisko pre seniorov, posilnenie opatrovateľskej služby či prácu na zlepšení dostupnosti stravovania pre starších ľudí.
„Na viaceré z projektov čerpal Lamač financie z externých zdrojov spolu na úrovni 4,5 milióna eur,“ zdôraznil Polakovič.
Za pozornosť podľa neho stojí aj oprava či výmena lavičiek, výsadba desiatok stromov, vodozádržné opatrenia či spustenie údržby zelene. Rovnako tak rekonštrukcia časti námestia či modernizácia hokejbalového ihriska.
