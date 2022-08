Starosta košickej mestskej časti Sever Ténai chce obhájiť svoj post

Košice 3. augusta (TASR) - Starosta košickej mestskej časti (MČ) Sever František Ténai sa v jesenných komunálnych voľbách chce opäť uchádzať o tento post. Svoju kandidatúru oznámil v stredu. Kandidovať bude za koalíciu KDH, SaS, Sme rodina a Aliancia. Zároveň predstavil 11 kandidátov na poslancov.



"Naším cieľom je dokončiť prebiehajúce a realizovať ďalšie projekty, ktoré by boli prospešné pre našu MČ. Vytvorili sme tím skúsených Severanov, z ktorých väčšina zastáva pozíciu miestnych poslancov, sú to však aj odborníci z praxe a na smerovaní MČ sa podieľali aj v tomto volebnom období," povedal Ténai.



Za základné body volebného programu označil napríklad pokračovanie pripravovanej revitalizácie Námestia Jána Mathého, vybudovanie okružnej križovatky na Kostolianskej ceste, otvorenie diskusie o rezidentskom parkovaní, pokračovanie obnovy športovísk, detských ihrísk či rozvíjanie doplnkovej infraštruktúry v lokalitách určených na trávenie voľného času.



Spolu s Ténaiom bude v komunálnych voľbách do miestneho zastupiteľstva kandidovať za uvedené jednotlivé politické subjekty aj 11 miestnych poslancov. Rovnako ako Ténai, aj niektorí z nich sa chcú zároveň uchádzať i o kreslo v mestskom parlamente.



Počet poslancov v miestnom zastupiteľstve MČ Košice-Sever bude v nasledujúcom období vzhľadom na počet obyvateľov 11, v súčasnosti je ich 13.