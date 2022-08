Starosta mestskej časti Košice-Západ M. Vrchota chce obhájiť svoj post

Košice 25. augusta (TASR) - Starosta najväčšej košickej mestskej časti (MČ) Západ Marcel Vrchota sa v jesenných komunálnych voľbách chce opäť uchádzať o tento post. Kandidovať bude za koalíciu SaS, Aliancia, Progresívne Slovensko, Za ľudí a OĽANO. Svoju kandidatúru oznámil vo štvrtok.



Vrchota chce v rámci svojho volebného programu klásť v najbližších štyroch rokoch dôraz na parkovanie, odpadové hospodárstvo, ochranu a obnovu zelených priestranstiev, bezpečnosť, podporu komunitného života a dobré hospodárenie. Okrem iného chce pokračovať aj v rozvoji kultúrneho a spoločenského života v MČ či v programe participatívneho rozpočtu.



"Istotne je v čom pokračovať. Máme mnoho projektov, ktoré sú pripravené, ktoré sú rozpracované, no tiež ich v mnohých častiach zdržala pandémia," uviedol s tým, že ide napríklad o projekt na revitalizácie parku na Narcisovej ulici, Katkinho parku či fontány na Luníku I.



Pripomenul tiež viacero projektov, ktoré MČ počas končiaceho sa volebného obdobia zrealizovala. Spomenul napríklad obnovu Zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici, opravu viacerých chodníkov a schodísk či dostavbu ciest v lokalite Grot. "Pracovali sme tak, akoby boli voľby každý rok," dodal Vrchota.



Zároveň oznámil svoju kandidatúru na post poslanca mesta Košice aj poslanca Košického samosprávneho kraja. Predstavil tiež 13 kandidátov na poslancov do miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.