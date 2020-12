Starosta Muráňa: Otvorenie cesty na P. Horu je pozitívum i pre obec

Muráň 17. decembra (TASR) – Sprejazdnenie cesty II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou v Revúckom okrese bude veľké pozitívum pre ľudí i samosprávu. TASR to povedal starosta Muráňa Roman Goldschmidt.



„Vnímame to však aj z druhej stránky, teda cez aktuálne obmedzenia a zákaz cestovania. Myslím si však, že ľuďom sa uľaví, keď po tejto trase budú môcť prechádzať,“ podotkol starosta.



Doplnil, že sám bol jedným zo skeptikov a prestával veriť, že sa cestu podarí opraviť načas. „Klobúk dole pred firmou Skanska, že to za takú krátku dobu stihli urobiť. Chcem sa poďakovať aj vedeniu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK),“ uviedol Goldschmidt.



Na prejazd obchádzkovou trasou, ktorá viedla cez Národný park Muránska planina popod Muránsky hrad, vydala obec podľa jeho slov okolo 1500 povolení. Počas jej využívania sa na nej vyskytli výraznejšie komplikácie iba raz, keď napadol sneh.



„Mali sme k tomu predtým stretnutie na obecnom úrade, kde sme debatovali o tom, že má v noci snežiť. Tak sa aj stalo, napadol ťažký sneh a boli popadané stromy z oboch strán, ktoré museli lesníci pospiľovať a poodťahovať, aby bola cesta prejazdná,“ konkretizoval starosta.



Úsek cesty Muráň – Predná Hora poškodili koncom júna intenzívne prívalové zrážky. Odvtedy je úplne uzatvorený pre dopravu a náhradná obchádzková trasa je určená len obyvateľom regiónu. Práce na poškodenom úseku začal zhotoviteľ koncom októbra. Otvorenie trasy v jednom pruhu avizoval BBSK na 18. decembra.



Po zimnej prestávke však kraj plánuje na jar opätovné uzavretie hlavnej cesty a pokračovanie v rekonštrukčných prácach, ktoré by mali byť hotové do jesene. Za ten čas budú motoristi musieť znova používať obchádzkovú trasu cez Muránsku planinu.